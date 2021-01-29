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суббота, 30 января 2021 00:00

Умер выдающийся украинский гончар

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Выдающийся украинский гончар Василий Омельяненко скончался на 96-м году жизни.

"Остановилось сердце выдающегося украинского гончара Василия Онуфриевича Омельяненко. Вклад мастера глиняной игрушки и зооморфной скульптуры в становление народных художественных промыслов неоценим для страны", - написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Фейсбуке.

"Он легенда Опишни. Его ценят на Полтавщине. И справедливо, чтобы им стала гордиться вся Украина. Сделаем в министерстве все, чтобы способствовать этому. И чтобы как можно больше украинцев посетили Опишнянский парк глиняной скульптуры и познакомились с работами Мастера. Больно только, что посмертно", - подчеркнул министр.

Автор: Укринформ
  Работа Василия Омельяненко "Лев при двух головах"
Работа Василия Омельяненко "Лев при двух головах"

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95-летний Василий Омельяненко был самым старшим мастером народного творчества Украины. Жил и работал в селе Опошня на Полтавщине.

Заслуженный мастер народного творчества Украинской ССР (1976), лауреат Премии имени Даниила Щербакивского (1995), Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1999). Член Национального союза мастеров народного искусства Украины (1998) и Национального союза художников Украины (1971).

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