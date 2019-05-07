Умер врач-основатель репродуктивной медицины в Украине

Прощание с Федором Власовича состоялось 7 мая в 11:00 в Храме святой великомученицы Варвары Фото: zmi.ck.ua

В субботу, 4 мая, на 80-м году жизни умер медик Федор Дахно.

Об этом сообщает пресс-служба Института репродуктивной медицины.

"Человек с большой буквы и с большим сердцем, ученый, который начал целую эпоху в репродуктивной медицине. Наставник и учитель для не одного поколения врачей, неординарная и светлая личность. Ученый с мировым именем", - говорится в сообщении.

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Прощание с Федором Власовичем состоялось 7 мая в 11:00 в Храме святой великомученицы Варвары. В 12.30 в селе Белогородка - похороны.

Из-за низкого уровня доходов украинцев только половина бездетных пар обращаются к специалистам и только четверть начинают лечение. По статистике, каждая четвертая украинская семья бесплодна, говорит главный врач львовской клиники репродукции человека "Альтернатива" Игорь Палига. "Наша клиника проводит акции, чтобы облегчить финансовую нагрузку на пациентов. Некоторые программы делаем бесплатно. Например, пары, которые успеют пройти цикл лечения методом оплодотворения ин витро до 31 августа этого года, получат скидку 20%. Но поражает скептическое отношение людей. Благие намерения воспринимают как очередной пиар-ход. Думаю, это все из-за того, что мужчины и женщины попадают к нам обессиленными и психологически, и материально", - говорит он.