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вторник, 15 октября 2019 14:24

Умер Владимир Панченко

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Умер Владимир Панченко
14 октября умер Владимир Панченко, украинский писатель и филолог. Фото: gazeta.ua

14 октября умер писатель Владимир Панченко, 65 лет. В апреле 2018-го появилось сообщение о его болезни. Жена Людмила Панченко собирала средства на операцию и длительное лечение.

"Когда началась эта история и разошлась первая информация, я получил колоссальную поддержку от многих людей, и это стало для меня терапией. Теперь у меня нет другого выхода - надо поправляться", - сказал Панченко.

Писатель родился в Одесской области. Преподавал в университетах Одессы и Кировограда. В годы независимости переехал в Киев. Был профессором Киево-Могилянской академии, доктором филологических наук, автором ряда статей, монографий и учебников. Основатель и шеф-редактор издания "ЛитАкцент".

"Все его книги очень похожи на него - они умные, литературно артистические и за каждой, как и за ним лично, угадывается целая библиотека, к которой он тянулся своим жаждущим и смелым умом", - пишет Михаил Слабошпицкий, который более 40 лет дружил с Панченко.

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В жизни писатель старался придерживаться трех принципов: "Под лежачий камень вода не течет", "Не держи камень за пазухой", "Капля камень точит". В 2019-м стал почетным гражданином Кропивницкого. Из-за состояния здоровья писателя награду получила его семья: жена, сын, дочь и внучка.

Панченко похоронят 17 октября у памятника Владимиру Винниченко. Так завещал сам писатель.

"Имеем традицию самоуничтожения. Самое главное для страны - национальная солидарность". Панченко дал большое интервью журналу "Країна".

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