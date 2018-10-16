Умер товарищ и бизнес-партнер Билла Гейтса

Соучредитель Microsoft Пол Аллен умер от рака. Фото: ТЕХНО bigmir)net

В США умер программист и бизнесмен Пол Аллен, который вместе с Биллом Гейтсом основал Microsoft.

Аллен умер на 66 году жизни. У него диагностировали рецидив одного из видов рака, от которого он вылечился несколько лет назад, сообщается в официальном Twitter компании.

Аллен и Гейтс были школьными друзьями, они основали Microsoft в 1975 году.

В 1981 году Аллен покинул компанию, но сохранил часть ее акций.

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После ухода из Microsoft Аллен занялся инвестированием в другие технологические компании. Его состояние, по оценкам Forbes, превышает 20 миллиардов долларов.