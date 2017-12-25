Умер создатель мультяшного кролика Багза-Банни

Умер создатель мультипликационного персонажа Багза-Банни

Умер создатель мультипликационного персонажа Багза-Банни.

Художник и дизайнер студии Disney и Warner Bros. Боб Гивенс пышов из жизни на 99 роцы жизни, сообщает BBC News.

Карьера Гивенса продолжалась в течение 60 лет. В 1937 году после школы он пришел на работу в студию Disney, где работал над мультфильмами о Дональда Дака и Белоснежку. В 1940 году он перешел на студию Warner Bros., где начал работу над кроликом Багзом-Банни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каким был абсолютный рекорд жизни Уолта Диснея

Впервые Гивенс нарисовал Багза-Банни в 1940 году. За основу он взял похожего персонажа - кролика Багз, который до этого появлялся в нескольких мультфильмах. Студия Warner Bros. захотела изменить облик героя, потому что оригинальный был "слишком милым". Бывший кролик имел круглую голову, пушистый хвост и короткие уши, а ростом он был на голову ниже Багза.

Кроме того, художник также работал над мультсериалами про Тома и Джерри, а также Даффи, сотрудничал со студиями Disney, Warner Bros. и Hanna-Barbera.

На 75-м году жизни умер советский мультипликатор, народный артист России Эдуард Назаров. Назаров снял мультик "Жил-был пес", а также "Приключения муравьи" и "О Сидорова Вову". Он также работал над созданием "Винни-Пуха".