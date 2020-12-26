Умер советский шпион, который разоблачил 40 британских агентов

 
Ексклюзивы
1/5
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 243
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
1 Просмотров: 5139
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 513
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 450
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 18477
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 882
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2592
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2241
Фото
Все фото
16
4
4
3
17
Выносили под Show must go on: как прощались с Романом Виктюком (ВІДЕО)
Выносили под Show must go on: как прощались с Романом Виктюком (ВІДЕО)
&quot;До самого конца помогал больным и боролся за каждую жизнь&quot; - от Covid-19 умер заведующий коронавирусным отделением
"До самого конца помогал больным и боролся за каждую жизнь" - от Covid-19 умер заведующий коронавирусным отделением
Последний раз встретили сиренами: простились с погибшими в ДТП с мажором
Последний раз встретили сиренами: простились с погибшими в ДТП с мажором
&quot;Мама была на баррикадах всю жизнь&quot; - освятили памятник Ниле Крюковой
"Мама была на баррикадах всю жизнь" - освятили памятник Ниле Крюковой
Никто не сдерживал слез: погибшим в катастрофе Ан-26 последний раз помахали крыльями самолетов
Никто не сдерживал слез: погибшим в катастрофе Ан-26 последний раз помахали крыльями самолетов
Видео
Все видео
Солировала Лысенко: скончалась народная артистка Украины
Солировала Лысенко: скончалась народная артистка Украины
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Умерла звезда фильма Marvel "Черная пантера"
Умерла звезда фильма Marvel "Черная пантера"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Строил храмы и боролся за справедливость: умер митрополит Софроний
Строил храмы и боролся за справедливость: умер митрополит Софроний
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
Просмотров: 378
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 18477
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 306
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1332
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1980
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
25 декабря 2020
Просмотров: 234
Десять тез про 2020-й
Рік скоро завершиться, тож дозвольте мені написати 10 філософських тез про цей складний 2020-й. 1.У світі поменшало свободи. Захід, який критикував ...
суббота, 26 декабря 2020 16:21

Умер советский шпион, который разоблачил 40 британских агентов

  Комментировать
Умер советский шпион, который разоблачил 40 британских агентов
Джордж Блейк умер в возрасте 98 лет. Фото: www.imemo.ru

Умер двойной агент СССР Джордж Блейк.

Он умер в Москве в возрасте 98 лет, сообщает "Радио свобода".

Блейк служил в британской разведывательной службе МИ-6. В 1959 году обнаружили, что он советский шпион.

Джордж Блейк родом из Нидерландов. Был участником антинацистского подполья. После Второй мировой войны перебрался в Британию. Работал на разведку. Шпионил в посольстве Великобритании в Сеуле под видом дипломата. Во время Корейской войны попал в плен к КНДР. В заключении стал коммунистом, согласился работать на КГБ.

После плена был двойным агентом в Берлине. Его разоблачили и в 1961 году приговорили к 42 годам заключения.

Блейку удалось в 1966 году бежать из тюрьмы. Через ГДР он добрался до Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер основатель корпорации Pepsi

От Кремля получил звание полковника КГБ, преподавал в Академии внешней разведки. Был награжден Орденом Ленина.

Предполагают, что Блейк за 9 лет разоблачил около 40 агентов МИ-6 в КГБ.

22 ноября 1963 в Далласе, штат Техас, США, застрелили 35-го американского президента Джона Фицджеральда Кеннеди. На момент убийства он находился со своей женой Жаклин и губернатором Техаса Джоном Конналли в авто Lincoln с откидным верхом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер советский шпион, который разоблачил 40 британских агентов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники

Первые казино возвели бандиты

Мир увидел пьесу Шекспира "Король Лир"

12-летняя сыграла одержимую дьяволом

В результате цунами погибли около 240 тысяч человек

Самое читаемое
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
7
 Просмотров: 5509
&quot;Только один момент. Не говорите о советских &quot;наши&quot; - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
26
 1 Просмотров: 5148
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
 1 Просмотров: 3708
2021 изменит ход жизни: астрологический прогноз для Козерогов
2021 изменит ход жизни: астрологический прогноз для Козерогов
 Просмотров: 3636
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
 Просмотров: 3546
Некрологи
Умер автор мультфильма "Ну, погоди!"
Умер автор мультфильма "Ну, погоди!" Просмотров: 666
Умер последний президент Чехословакии
Умер последний президент Чехословакии
 2 Просмотров: 972
Французское кино потеряло легендарную актрису
Французское кино потеряло легендарную актрису
 Просмотров: 891
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 13367
Умер актер Валентин Гафт
Умер актер Валентин Гафт 23 Просмотров: 2097
Больше всего комментируют
4
Мы же не мясом воюем - в СНБО раскритиковали заявление Зеленского о "тотальной мобилизации"
3
Генералу Назарову суд остановил выполнение приговора. Его обвинили в катастрофе самолета Ил-76
3
Зеленский не получил приглашение на инаугурацию Байдена
1
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
1
Зеленская рассказала, как ее муж изменился за время президентства
Голосов: 211
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть