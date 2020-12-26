Умер советский шпион, который разоблачил 40 британских агентов

Джордж Блейк умер в возрасте 98 лет. Фото: www.imemo.ru

Умер двойной агент СССР Джордж Блейк.

Он умер в Москве в возрасте 98 лет, сообщает "Радио свобода".

Блейк служил в британской разведывательной службе МИ-6. В 1959 году обнаружили, что он советский шпион.

Джордж Блейк родом из Нидерландов. Был участником антинацистского подполья. После Второй мировой войны перебрался в Британию. Работал на разведку. Шпионил в посольстве Великобритании в Сеуле под видом дипломата. Во время Корейской войны попал в плен к КНДР. В заключении стал коммунистом, согласился работать на КГБ.

После плена был двойным агентом в Берлине. Его разоблачили и в 1961 году приговорили к 42 годам заключения.

Блейку удалось в 1966 году бежать из тюрьмы. Через ГДР он добрался до Москвы.

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От Кремля получил звание полковника КГБ, преподавал в Академии внешней разведки. Был награжден Орденом Ленина.

Предполагают, что Блейк за 9 лет разоблачил около 40 агентов МИ-6 в КГБ.

22 ноября 1963 в Далласе, штат Техас, США, застрелили 35-го американского президента Джона Фицджеральда Кеннеди. На момент убийства он находился со своей женой Жаклин и губернатором Техаса Джоном Конналли в авто Lincoln с откидным верхом.