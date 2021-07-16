Умер солист Хора Турецкого

Борис Горячев родился 7 октября 1971 года. С 2003 года выступал в Хоре Турецкого. Фото со страницы коллектива в Facebook

Умер 49-летний солист Хора Турецкого Борис Горячев.

Причиной смерти стал коронавирус, с которым певец боролся три недели.

"Друзья, с большой раной на сердце сообщаем ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет. Мы молились и надеялись на чудо, но у Бога свои планы. И ковид оказался сильнее. Эту потерю трудно осознать. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким", - написали коллеги в Instagram.

Горячев до конца был настроен позитивно. Друзьям из больницы писал, что все будет хорошо.

Борис Горячев родился 7 октября 1971 года. С 2003 года - солист в Хоре Турецкого. У певца остались жена и дочь.

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Хор Турецкого Министерство культуры Украины внесло в перечень тех, кто угрожает нацбезопасности Украины.

Режиссер и актер, народный артист России Владимир Меньшов умер на 82-м году. В конце июня стало известно, что Меньшов заболел Covid-19. В "Мосфильме" заявили, что мужчина умер от осложнений, которые вызвал коронавирус. В 2018 году Минкульт внес актера в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.