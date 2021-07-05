В возрасте 81 год умер Владимир Меньшов. Фото: smotrim.ru

Режиссер и актер, народный артист России Владимир Меньшов умер на 82-м году.

Об этом сообщила киностудия "Мосфильм".

В конце июня стало известно, что Меньшов заболел на Covid-19. В "Мосфильме" заявили, что мужчина умер от осложнений, которые вызвал коронавирус.

Меньшов является обладателем премии "Оскар", а также номинантом Берлинского кинофестиваля за советский фильм "Москва слезам не верит". Он режиссировал такие фильмы как "Ширли-мырли" и "Любовь и голуби".

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В 2018 году Минкульт внес актера в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. В 2017-м Меньшов заявил, что после оккупации Крыма Россией "нужно брать Донбасс". Также он передал 1 млн руб. российским боевикам на Донбассе.

На 86-м году скончался актер российского театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель Валентин Гафт. Гафта внесли в список "Миротворец" как лицо, которое угрожает национальной безопасности Украины. В интервью изданию "Гордон" он подтвердил фразу, сказанную в пропагандистском фильме НТВ, что является путинистом.