Умер первый глава МИД независимой Украины

Анатолий Зленко возглавлял Министерство иностранных дел в 1991-1994 и 2000-2003 годах. Фото: Петр Порошенко в Facebook

Первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко скончался на 83 году жизни.

О его смерти сообщил бывший заместитель министра иностранных дел Украины, экс-постпред Украины при ЕС Константин Елисеев на странице в Twitter.

"С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко!" - написал он.

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Анатолий Зленко возглавлял Министерство иностранных дел в 1991-1994-х и в 2000-2003 годах, в 1994-1997 годах был постоянным представителем Украины при ООН, в 1997-2000 годах - постпредом Украины при ЮНЕСКО и послом во Франции и Португалии. В 2004-2005-х он представлял Украину в Комиссии ООН по правам человека. С сентября 2010 года возглавлял Институт славистики и международных отношений Киевского университета славистики.

Во Львове умерла Ольга Горынь - бывшая пленница ГУЛАГа, украинский диссидент, деятель ОУН-УПА, художница и жена правозащитника и одного из основателей Украинской Хельсинской группы Михаила Горыня.