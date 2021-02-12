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пятница, 12 февраля 2021 08:25

Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
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Во Львове умерла Ольга Горынь - бывшая пленница ГУЛАГа, украинский диссидент, деятель ОУН-УПА, художница и жена правозащитника и одного из основателей Украинской Хельсинской группы Михаила Горыня.

О том, что женщина отошла в вечность на своей странице в Facebook написала Кристина Горынь.

"На 91 году жизни отошла в вечность Ольга Горынь. Похороны состоятся в субботу, 13 февраля, в 12:00 в Поминальной часовни на улице Пекарской", - говорится в заметке.

Ольга Горынь (из дома Мацелюх) родилась 15 октября 1930 года в селе Цетуля Яворовского района Львовской области
Фото: novyny.24tv.ua
Семья Ольги и Михаила Горыней подверглась преследованиям в советское время, за супругами постоянно следили сотрудники КГБ
Училась во Львовском университете на украинском филологии

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Ольга Горынь (из дома Мацелюх) родилась 15 октября 1930 года в селе Цетуля Яворовского района Львовской области. Училась во Львовском университете на украинской филологии. Была активной участницей Организации украинских националистов (ОУН), распространяла самиздат.

В 1952 году Ольга Горынь студенткой приговорили к 25 годам лагерей строгого режима за участие в ОУН, распространение запрещенной литературы. Наказание она отбывала в Коми АССР, затем в Карагандинской области Казахстана. Ольга Горынь вышла на свободу быстрее - в 1956 году.

В 1963 году Ольга Мацелюх и Михаил Горынь поженились.

В доме Ольги и Михаила Горыней во Львове в советское время собирались шестидесятники, собратья - Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко, Игорь и Ирина Калинец, Зиновий Красовский, Иван Светличный, Иван Дзюба, Иван Драч.

Семья Ольги и Михаила Горыней подверглась преследованиям в советское время, за супругами постоянно следили сотрудники КГБ.

Похоронят Ольгу Горынь на Лычаковском кладбище.

4 февраля не стало музыканта 33-летнего Петра Сказкива. Мужчина около 3 месяцев боролся с раком легких. О болезни цимбалист сообщил 12 декабря 2020 года.

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