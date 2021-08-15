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воскресенье, 15 августа 2021 11:25

Умер отец Виталия Козловского
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Сегодня, 15 августа, умер отец певца Виталия Козловского - Виталий Сергеевич. Ему было 74 года.

Печальную весть исполнитель сообщил в Instagram. И опубликовал общие фото. Среди снимков, звезда показал кадры, где позирует маленьким на руках у родителей и более современные фотографии.

15 августа умер отец певца Виталия Козловского - 74-летний Виталий Сергеевич
Фото: instagram.com/vkozlovskiy
15 августа умер отец певца Виталия Козловского - 74-летний Виталий Сергеевич
15 августа умер отец певца Виталия Козловского - 74-летний Виталий Сергеевич
15 августа умер отец певца Виталия Козловского - 74-летний Виталий Сергеевич
15 августа умер отец певца Виталия Козловского - 74-летний Виталий Сергеевич

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"Дорогие друзья. У меня сегодня очень тяжелый день - ушел из жизни мой лучший папа в мире - Виталий Сергеевич Козловский (12.04.1947-15.08.2021). Пишу не для сострадания, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия или просто посмотрите на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя", - написал исполнитель.

В комментариях поклонники поддержали кумира и выразили сочувствие.

Ночью 11 августа умер последний внук украинского писателя Ивана Франко - Роланд Франко. Ему было 89 лет. Украинский ученый-инженер, дипломат, общественный деятель. В 1993-1996 годах по приглашению Министерства иностранных дел Украины находился на дипломатической службе, был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании.

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Дата
15
августа

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