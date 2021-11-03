Умер отец Антона Мухарского

В семье актера и писателя Антина Мухарского случилось горе. 2 ноября на 87-м году скончался отец - режиссер-постановщик Дмитрий Мухарский.

Звездный сын поделился в Facebook, что на днях у мужчины произошел инсульт. Мухарский рассказал, что жизнь отца оборвалась после прогулки с женой Валентиной и младшим сыном Денисом.

"Его последний день был прекрасным. Они с матерью и моим младшим братом пошли в кино, потом поужинали в ресторане, слонялись по торговому центру. Пришли домой, вдохновленные и наполненные. А потом случился инсульт. Сложная операция, искусственная кома, несколько дней борьбы и утренний звонок матери: "Отец умер", - поделился шоумен.

Фото: facebook.com/AntinMykharskyi

Мухарский подчеркнул, что отец "оставил после себя мир, полный счастья, добра и любви".

"Он написал книгу. Снял фильм. Родил и вырастил двух сыновей. Он построил дом. Сажал деревья. Но прежде всего пронес через всю жизнь любовь к нашей матери. 54 года вместе", - добавил мужчина.

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Время и место прощания актер объявит позже.

Дмитрий Мухарский - режиссер-постановщик и народный артист Украины, поставивший десятки всеукраинских фестивалей, театрализованных представлений и казацких праздников по всей Украине. Также он снял художественно-исторический фильм "Я - Бандера". В 75 лет стал чемпионом по бодибилдингу среди ветеранов. А по словам звездного сына, жим штанги лежа делал до последнего дня.