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среда, 03 ноября 2021 16:28

Умер отец Антона Мухарского
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В семье актера и писателя Антина Мухарского случилось горе. 2 ноября на 87-м году скончался отец - режиссер-постановщик Дмитрий Мухарский.

Звездный сын поделился в Facebook, что на днях у мужчины произошел инсульт. Мухарский рассказал, что жизнь отца оборвалась после прогулки с женой Валентиной и младшим сыном Денисом.

"Его последний день был прекрасным. Они с матерью и моим младшим братом пошли в кино, потом поужинали в ресторане, слонялись по торговому центру. Пришли домой, вдохновленные и наполненные. А потом случился инсульт. Сложная операция, искусственная кома, несколько дней борьбы и утренний звонок матери: "Отец умер", - поделился шоумен.

На 87-м году умер отец Антона Мухарского – режиссер-постановщик Дмитрий Мухарский
Фото: facebook.com/AntinMykharskyi
В семье актера Антона Мухарского произошло горе
Дмитрий Мухарский с женой Валентиной был вместе 54 года
Дмитрий Мухарский воспитал двух сыновей – Антона (слева) и Дениса (справа)
На 87-м году умер отец Антона Мухарского – режиссер-постановщик Дмитрий Мухарский

Мухарский подчеркнул, что отец "оставил после себя мир, полный счастья, добра и любви".

"Он написал книгу. Снял фильм. Родил и вырастил двух сыновей. Он построил дом. Сажал деревья. Но прежде всего пронес через всю жизнь любовь к нашей матери. 54 года вместе", - добавил мужчина.

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Время и место прощания актер объявит позже.

Дмитрий Мухарский - режиссер-постановщик и народный артист Украины, поставивший десятки всеукраинских фестивалей, театрализованных представлений и казацких праздников по всей Украине. Также он снял художественно-исторический фильм "Я - Бандера".

В 75 лет стал чемпионом по бодибилдингу среди ветеранов. А по словам звездного сына, жим штанги лежа делал до последнего дня.

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