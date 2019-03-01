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пятница, 01 марта 2019 02:13

Умер композитор, завоевавший четыре "Оскара"

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Умер композитор, завоевавший четыре &quot;Оскара&quot;
Умер композитор Андре Превин. Фото: AP

В своем доме на Манхэттене скончался американский пианист и композитор Андре Превин.

Он известен тем, что четыре раза был удостоен премии "Оскар" и десять раз "Грэмми", сообщает AP.

Его семья бежала из нацистской Германии в 1938 году в Париж, а затем США.

Начал сочинять музыку для голливудских фильмов в 1947 году. Его работы в кинематографе четыре раза удостаивалась премии "Оскар". Получил награды за фильмы "Жижи" (1958), "Порги и Бесс" (1959), "Нежная Ирма" (1963) и "Моя прекрасная леди" (1964).

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В 1969 году Превин стал главным дирижером Лондонского симфонического оркестра, также в разные годы он возглавлял оркестры Хьюстона, Питсбурга, Лос-Анджелеса и Осло.

28 февраля 12 лет назад в Беркли от осложнений болезни Паркинсона умер американский физик Оуэн Чемберлен. Он вместе с ученым Эмилио Джино Сегре открыли антипротон. За что в 1959 году Оуэн стал лауреатом лауреат Нобелевской премии по физике.

Но особенно Оуэн Чемберлен известный в мире как один из создателей атомной бомбы.

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