Умер бывший министр обороны Украины

Валерий Шмаров ушел из жизни на 74-м году Фото: reider-nau.com

Умер бывший министр обороны и вице-премьер-министр Валерий Шмаров. Его сердце остановилось 14 октября. Ему было 73 года.

Подробности прощание и похорон пока не известны. О смерти политика сообщил главный редактор сайта "Спейс-Информ" Ник Митра на своей странице в Facebook.

В Шмарова остались жена и сын. Его дочь несколько лет назад умерла от онкологического заболевания.

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Шмаров Валерий Николаевич родился 4 августа 1945 года в с. Желоба Томашпольского района Винницкой обл. В 1966 году окончил Киевский техникум радиоэлектроники, затем в 1972 году получил второе высшее образование в Киевском государственном университете им. Тараса Шевченко.

С 1966 по 1988 год Шмаров прошел путь от регулировщика радиоаппаратуры до начальника цеха специального производства на Киевском радиозаводе. Участвовал в создании и производстве систем управления нескольких поколений стратегических ракет наземного и морского базирования. С 1988 по 1992 год руководил Жулянским машиностроительным заводом. Также Шмаров был первым заместителем Генерального директора Национального космического агентства Украины. Принимал участие в разработке первой национальной космической программы Украины. С 1993 по 1995 год - вице-премьер-министр Украины по вопросам военно-промышленного комплекса. В 1994 назначен министром обороны Украины. С 1997 года Шмаров стал президентом Ассоциации предприятий авиапромышленности Украины "Укравиапром". Также был народным депутатом. С 2005 по 2017 год руководил Аэрокосмическим институтом Национального авиационного университета. Получил степень доктора технических наук.