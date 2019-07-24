Умер актер Рутгер Хауэр

Умер нидерландский и американский актер Рутгер Хауэр. Ему было 75 лет.
Он умер у себя дома после кратковременной болезни, передает Variety.
Хауэр снимался в популярных голливудских блокбастерах и в независимом кино.
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Всего за карьеру Хауэр снялся более чем в 150 фильмах.
Наиболее известна его роль в фильме "Бегущий по лезвию" 1982 года.
В Беларуси умер советский актер Августин Милованов. Ему было 83 года, сообщили в Национальном академическом театре имени Янки Купалы в Минске.
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