Умер актер из сериала "Альф"

Макс Райт умер дома, неподалеку от Лос-Анджелеса. Фото: 24smi.org

В Америке умер актер Макс Райт, которого знали по роли отца семейства Танер в сериале "Альф". Ему было 75 лет.

О смерти актера сообщили родные, пишет TMZ.

Макс Райт умер дома, неподалеку от Лос-Анджелеса. Актер много лет боролся с раком. В 1995-м ему диагностировали лимфому, но долгое время болезнь находилась в стадии ремиссии.

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Макс Райт появлялся в таких телепередачах, как "WKRP в Цинциннати" (WKRP in Cincinnati), "Баффало Билл" (Buffalo Bill), "Шоу Норма" (The Norm Show), в фильме "Мученики науки", а также играл роль Терри, менеджера кафе Central Perk в первых 2-х сезонах ситкома "Друзья".

В 1998-м Райта наградили премией Tony за роль Иванова в одноименной пьесе Антона Чехова.

Айзек Кэппи, сыгравший в фильмах "Терминатор" и "Тор", 14 мая наложил на себя руки. В американском штате Аризона актер прыгнул с моста на шоссе, где его переехал грузовик.