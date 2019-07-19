Умер актер Августин Милованов

Советский актер умер в возрасте 83 года. Фото: "Звязда"

В Беларуси умер советский актер Августин Милованов.

Ему было 83 года, сообщили в Национальном академическом театре имени Янки Купалы в Минске.

"19 июля 2019 года ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и чрезвычайной мощи артист Августин Лазаревич Милованов. Национальный академический театр имени Янки Купалы глубоко скорбит в связи с потерей выдающегося человека и выражает искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

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Прощание с артистом состоится 20 июля с 11.00 до 13.00 на главной сцене Купаловская театра. Похоронят артиста на Восточном кладбище в Минске.

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