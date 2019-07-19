Умер актер Августин Милованов

 
Ексклюзивы
1/5
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
1 Просмотров: 243
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1710
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 990
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2340
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 729
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1071
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 774
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 774
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3168
Фото
Все фото
6
8
10
6
10
Херсон на коленях встретил медика Ирину Шевченко
Херсон на коленях встретил медика Ирину Шевченко
Умерла известная актриса советского кино Алла Покровская
Умерла известная актриса советского кино Алла Покровская
После тяжелой болезни умер известный украинский актер
После тяжелой болезни умер известный украинский актер
Известна причина быстрых похорон Дарьи Лукьяненко (видео 18+)
Известна причина быстрых похорон Дарьи Лукьяненко (видео 18+)
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
Видео
Все видео
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Погибшие в июне воины ООС: имена и фото
Погибшие в июне воины ООС: имена и фото
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер
"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в мае
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в мае
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 774
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1908
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 981
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2673
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 июля 2019
Просмотров: 144
Люди білбордів
"Українська стратегія Гройсмана" – фіксуєш і ще якийсь час провертаєш у свідомості зміст слогана на білборді. І усміхаєшся розкішному ...
пятница, 19 июля 2019 19:51

Умер актер Августин Милованов

  Комментировать
Умер актер Августин Милованов
Советский актер умер в возрасте 83 года. Фото: "Звязда"

В Беларуси умер советский актер Августин Милованов.

Ему было 83 года, сообщили в Национальном академическом театре имени Янки Купалы в Минске.

"19 июля 2019 года ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и чрезвычайной мощи артист Августин Лазаревич Милованов. Национальный академический театр имени Янки Купалы глубоко скорбит в связи с потерей выдающегося человека и выражает искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер актер из сериала "Альф"

Прощание с артистом состоится 20 июля с 11.00 до 13.00 на главной сцене Купаловская театра. Похоронят артиста на Восточном кладбище в Минске.

В воскресенье, 14 июля, в возрасте 48 лет скончалась известная украинская писательница, поэтесса и бард из Харькова Елена Касьян.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер актер Августин Милованов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Украинский город переименовали

Американские космонавты приблизились к Луне

Подорвала себя гранатой - погибла украинка, которая сотрудничала с врагом

Мухаммед Али вызвал наибольшие эмоции на открытии Олимпиады

В московской тюрьме умер украинский политик

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии

Велогонку виграв сажотрус

Астрофизик, создавший гитару из камина и пуговиц

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 1 Просмотров: 318557
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 38682
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 24204
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве 2 Просмотров: 18580
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов 4 Просмотров: 16965
Некрологи
На Полтавщине женщина задохнулась и сгорела в своем доме
На Полтавщине женщина задохнулась и сгорела в своем доме
 Просмотров: 36
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 38682
Солдат Дмитрий Лисовол погиб в бою под Авдеевкой
Солдат Дмитрий Лисовол погиб в бою под Авдеевкой Просмотров: 1125
Рассказали о 16-летней украинке, которая погибла в Польше
Рассказали о 16-летней украинке, которая погибла в Польше Просмотров: 17460
Скончалась известная украинская поэтесса и бард
Скончалась известная украинская поэтесса и бард Просмотров: 2754
Больше всего комментируют
13
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
10
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
10
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
8
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
4
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Голосов: 177
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua