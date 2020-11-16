"Теперь у нас впереди целая вечность" - умерла жена лидера украинской группы

14 ноября фронтмен группы "Пиккардийская терция" Владимир Якимец потерял жену Веру.

Его любимая последние 3 года боролась с тяжелой болезнью. Об этом лидер группы сообщил на странице в Facebook.

Автор: Facebook Жена Якимца боролась с болезнью 3 года

"На 10-ю годовщину нашего брака я говорил, что у нас впереди целая жизнь. Теперь у нас впереди целая вечность. 3 года болезнь, которая быстро ломала и гораздо более сильных людей, не могла тебя побороть, потому что ты была сама любовь. Наверное, на небе не хватает таких ангелов, которые защищают людей именно любовью. Прости меня за все, и хочу, чтобы именно ты встретила меня, когда придет мое время на пути к нашей вечности. Люблю и буду любить всегда", - написал Якимец.

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Церемония прощания состоялась сегодня в львовской каплице Рождества Крестителя Господня Иоанна ПЦУ.

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