Шутил, что вступил в клуб "коронованных": от COVID-19 умер известный фотограф

Алексей Иванов был фотокорреспондентом многих всеукраинских изданий. У него осталась мать и сестра. Фото: Facebook

В Киеве от коронавирусной инфекции умер фотограф Алексей Иванов.

Об этом пишут друзья на его странице в Facebook.

"Только что узнала печальную новость. От ковиду скончался известный в медиасообщества фотокорреспондент, коллега, отзывчивая и очень добрый человек. Покойся с миром, Алексей. Мир будет вспоминать тебя талантливыми фотографиями", - говорится в посте журналистки Леси Шелест.

"Мы выросли вместе с Алексеем. Он был талантливым и очень добрым. Больно, очень. Пишу и не верю", - написала телеведущая Тала Калатай.

Алексей заболел коронавирус 11 марта. В соцсеть шутил: "получил официальное подтверждение и вступаю в клуб" коронованных ", чтобы снять с себя корону".

Инфекция спровоцировала двустороннее воспаление легких. В тяжелом состоянии его перевели в реанимацию. Был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики не смогли его спасти.

Алексей Иваном был фотокорреспондентом в газетах "Украина Бизнес Ревю", "Вечерний Киев", "Украина молодая". Сотрудничал с агентством Укринформ.https://gazeta.ua/articles/life/_pomer-avtor-20-pidruchnikiv-z-ukrayinskoyi-movi/1022639

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У мужчины остались мать и сестра. Последняя сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии с коронавирусом.

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