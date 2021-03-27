Шутил, что вступил в клуб "коронованных": от COVID-19 умер известный фотограф

 
Ексклюзивы
1/5
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 54
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 324
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2133
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 126
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 216
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 252
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 279
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 927
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 684
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 423
Фото
Все фото
5
15
11
3
6
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
&quot;Имела сердце воина&quot;: попрощались с диссиденткой, участницей ОУН-УПА Ольгой Горынь
"Имела сердце воина": попрощались с диссиденткой, участницей ОУН-УПА Ольгой Горынь
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Музыкант с семьей разбился на трассе
Музыкант с семьей разбился на трассе
Видео
Все видео
Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"
Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"
Умер дирижер хора им. Веревки
Умер дирижер хора им. Веревки
Элизабет Тейлор "опоздала" на собственные похороны
Элизабет Тейлор "опоздала" на собственные похороны
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена
Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 216
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 927
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 315
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 423
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 846
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
1 Просмотров: 297
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
суббота, 27 марта 2021 19:55

Шутил, что вступил в клуб "коронованных": от COVID-19 умер известный фотограф

  Комментировать
Шутил, что вступил в клуб &quot;коронованных&quot;: от COVID-19 умер известный фотограф
Алексей Иванов был фотокорреспондентом многих всеукраинских изданий. У него осталась мать и сестра. Фото: Facebook

В Киеве от коронавирусной инфекции умер фотограф Алексей Иванов.

Об этом пишут друзья на его странице в Facebook.

"Только что узнала печальную новость. От ковиду скончался известный в медиасообщества фотокорреспондент, коллега, отзывчивая и очень добрый человек. Покойся с миром, Алексей. Мир будет вспоминать тебя талантливыми фотографиями", - говорится в посте журналистки Леси Шелест.

"Мы выросли вместе с Алексеем. Он был талантливым и очень добрым. Больно, очень. Пишу и не верю", - написала телеведущая Тала Калатай.

Алексей заболел коронавирус 11 марта. В соцсеть шутил: "получил официальное подтверждение и вступаю в клуб" коронованных ", чтобы снять с себя корону".

Инфекция спровоцировала двустороннее воспаление легких. В тяжелом состоянии его перевели в реанимацию. Был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики не смогли его спасти.

Алексей Иваном был фотокорреспондентом в газетах "Украина Бизнес Ревю", "Вечерний Киев", "Украина молодая". Сотрудничал с агентством Укринформ.https://gazeta.ua/articles/life/_pomer-avtor-20-pidruchnikiv-z-ukrayinskoyi-movi/1022639

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер автор 20 учебников по украинскому языку

У мужчины остались мать и сестра. Последняя сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии с коронавирусом.

В Мариуполе Донецкой области от коронавируса умер 2-месячный мальчик. Это самая младшая жертва коронавируса в Украине. У ребенка были сопутствующие заболевания, которые повлияли на ход болезни. Сначала в семье заболела мать ребенка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шутил, что вступил в клуб "коронованных": от COVID-19 умер известный фотограф». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
марта

Расстреляли гетмана Ивана Выговского

Самое читаемое
&quot;Третий размер увеличила до пятого&quot;: звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
"Третий размер увеличила до пятого": звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
10
 1 Просмотров: 10593
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
5
 Просмотров: 8388
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов 14 Просмотров: 7516
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи Просмотров: 6498
Оля Полякова показала горячие фото с пляжа
Оля Полякова показала горячие фото с пляжа
5
 Просмотров: 4968
Некрологи
"Смотрели на дипломы, как на шабатурку" - умер ректор Европейского университета
"Смотрели на дипломы, как на шабатурку" - умер ректор Европейского университета
 Просмотров: 846
Осталась мать: под Шумами погиб 27-летний боец
Осталась мать: под Шумами погиб 27-летний боец Просмотров: 648
Умер автор 20 учебников по украинскому языку
Умер автор 20 учебников по украинскому языку
 Просмотров: 414
Расстреляли гетмана Ивана Выговского
Расстреляли гетмана Ивана Выговского
 Просмотров: 765
Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"
Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"
 Просмотров: 918
Больше всего комментируют
14
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
5
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается
4
Создают угрозу нацбезопасности: Тупицкий больше не судья КСУ
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
2
Двери с Банковой принесли на телеканал Коломойского. В сети сравнили с пропагандистом Киселевым
Голосов: 141
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть