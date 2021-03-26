Самая младшая жертва: от коронавируса умер младенец

В Мариуполе от коронавируса умер 2-месячный мальчик. Он стал самой младшей жертвой коронавируса в Украине. Фото: pixabay.com

В Мариуполе Донецкой области от коронавируса умер 2-месячный мальчик. Это самая младшая жертва коронавируса в Украине.

У ребенка были сопутствующие заболевания, которые повлияли на ход болезни. Сначала в семье заболела мать ребенка, рассказал меддиректор больницы №4 Андрей Серветник, передает "Сегодня".

"Ребенок находился на лечении в соматическом отделении. Имел осложнения, которые не связаны с ковидом, но которые повлияли на его ход", - сказал Серветник.

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Младенец умер через сутки после госпитализации. По словам медика, мальчика пытались спасти, однако его состояние быстро ухудшалось. Он погиб от Covid-19 с осложнением двусторонней пневмонии.

В реанимации Могилев-Подольского окружной больницы на Виннитчине умер 3-летний Павел Лутковский из села Боровка Черновицкого района. В прошлом году медики спасали его от коронавируса. Опять попал в больницу в тяжелом состоянии.