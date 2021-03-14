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Путинские убийцы попали в сердце 30-летнему Александру Пекурі

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Путинские убийцы попали в сердце 30-летнему Александру Пекурі
Военный родом из Тернопольщины. Фото: facebook.com/Dtgromada.

12 марта на Донетчине снайпер из рядов российско-оккупационных войск убил военнослужащего ВСУ 30-летнего Александра Пекура.

Военный родом из села Гуровщина на Тернопольщине.

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"В районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего-контрактника, жителя села Гуровщина - Пекура Александра Валентиновича, 1990 года рождения. Ушел в вечность молодой герой, который пожертвовал своей жизнью, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Выражаем слова глубокого соболезнования семье павшего: матери - Тамаре Михайловне, брату Николаю и бабушки Надежде Федоровне ", - говорится в посте Дмитровского сельсовета у Facebook.

В Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб в ДТП работник сектора реагирования патрульной полиции Константин Колесников.

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Дата
14
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