"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19

Сегодня, 2 января, от осложнений коронавируса умерла военная волонтер Александра Тарасова.

Ее болезнь протекала тяжело, она была подключена к кислороду, но это ее не спасло, сообщила в Facebook волонтер Лилия Блохина.

"Печаль, боль ... Друзья, от Covid-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова", - написала она.

Автор: facebook.com/oksana.shevchenko.906 От осложнений коронавируса умерла военная волонтер Александра Тарасова. Была в тяжелом состоянии

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Ее смерть подтвердила еще одна волонтер Дана Яровая. Считает, Тарасову плохо лечили.

"Саши больше нет. А еще у меня три километра переписки перед реанимацией, где Саша писала, что ее не лечат и ничего не делают", - написала она в Facebook.

На странице самой Тарасовой ранее был размещен пост, в котором говорилось, что она возглавляла известные волонтерские фонды - сначала "Крылья феникса", а затем "Вернись живым". Она постоянно занималась помощью для военных на фронте и проблемами ветеранов войны уже в мирной жизни. Болезнь протекала сложно, писали еще 24 декабря.

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