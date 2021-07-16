Петра Мамонова похоронят в стеклянном гробу

В декабря 2020 года Петра Мамонова не пустили в Украину, потому что посещал оккупирован Крым. Фото со страницы группы "Звуки Му" в Facebook

Российский музыкант и актер, основатель группы "Звуки Му" Петр Мамонов умер в московской больнице от коронавируса.

Ему было 70 лет.

В реанимацию попал 1 июля, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили в Instagram коллектива. Тело собираются похоронить в стеклянном гробу.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В 1980-х стал известен как рок-музыкант, в 1988 году дебютировал в фильме "Игла" с Виктором Цоем в главной роли. Играл в спектаклях и в кино. В 2006-м получил приз российской премии "Ника" за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".

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В декабре 2020 года Петра Мамонова не пустили в Украину, потому что посещал оккупирован Крым. В 2017-м он попал в базу "Миротворца" из-за крымских гастролей.

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