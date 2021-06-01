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вторник, 01 июня 2021 10:54

Папа Римский благословил оперу Мирослава Скорика

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Папа Римский благословил оперу Мирослава Скорика
Будущий композитор начал сочинять музыку в шестилетнем возрасте. Фото: Твоє місто

2020-го на 82-м году в Киеве не стало композитора Мирослава Скорика.

Он много лет был художественным руководителем Киевской оперы. 26-летним написал музыку к фильму "Тени забытых предков" Сергея Параджанова.

На протяжении творческого пути стал автором более 40 художественных фильмов, многих камерно-инструментальных произведений, нескольких балетов и оперы "Моисей" по поэме Ивана Франко. Премьера оперы состоялась во Львове, а спектакль благословил и профинансировал Папа Иоанн Павел II. Наибольшей наградой композитор считал, что его произведения исполняют уличные музыканты.

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Будущий композитор начал сочинять музыку в 6-летнем возрасте. Оперная певица Соломия Крушельницкая была сестрой бабы композитора и заметила его способности.

"Родители решили показать меня Соломии Крушельницкой. Она попросила что-то сыграть на фортепиано. Ноты к тому времени я уже знал. Начал играть и вдруг остановился. Сказал, не буду продолжать, потому что инструмент фальшивит. Она поняла, что у меня абсолютный слух", - вспоминал маэстро.

Он не оставил музыкального дела даже после того, как семью в 1948 году репрессировали в Сибирь. Там продолжал учиться играть на фортепиано и скрипке.

Вернулся во Львов в 1955-м и поступил в местную консерваторию.

Музыка композитора к фильму "Высокий перевал" Владимира Денисенко "Мелодия ля-минор" стала одной из самых популярных в творчестве маэстро. В 1960-х также была популярной его песня "Не топчите ландышей", которую исполняла Лариса Кузма. Впоследствии Мирослав Скорик женился на певице, и их брак длился 20 лет.

Маэстро женился трижды. Последний брак композитора - с журналисткой львовского телевидения Адрианой Стельмах. С ней композитор также прожил около 20 лет. Называл ее вдохновительницей многих произведений.

Во Львове на Лычаковском кладбище похоронили композитора Мирослава Скорика. Прощание с ним прошло в соборе Святого Юра. Композитора провожали аплодисментами.

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Дата
01
июня

Папа Римский благословил оперу Мирослава Скорика

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