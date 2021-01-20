Пальто за $70 тыс. и платье для Мадонны: чем запомнился дизайнер Сергей Ермаков

В Киеве умер модельер Сергей Ермаков. С детства болел сахарным диабетом. До 30 лет почти полностью ослеп. Был единственный в мире незрячий дизайнер.

Gazeta.ua предлагает подборку интересных фактов из его биографии.

Сергей Ермаков родился в Киеве в семье электрика. 1-е платье создал для мамы, когда учился в 7-м классе.

"Я придумал маме на новогодний вечер платье с белого атласа и зеленого бархата. Она шила, а я сидел рядом. Мы делали примерки. Помню, допоздна не мог уснуть, ожидая ее возвращения. Только когда услышал, что на вечеринке она выглядела лучше всех, заснул", - рассказывал дизайнер.

Автор: Facebook Дизайнер Серий Ермаков с детства страдал сахарным диабетом. 20 января он умер в Киеве. Ему было 47 лет

В профессионально-техническом училище получил специальности портного верхней женской одежды.

2004-го представил свою 1-ю коллекцию. Через 2 года создал модный дом Haute Valeur.

Ермакова считали самым дорогим украинским дизайнером. Шил одежду из натуральных тканей и меха. Принципиально не участвовал в Украинских неделях моды.

"Я не хочу показываться со всеми в одном зале. Вот в Париже каждый дизайнер создает собственную атмосферу для гостей, а не превращает показ на конвейер. Я не хочу, чтобы мне говорили: "Подождите, еще 3 модели выйдут, а потом вы". Отшивать 9 месяцев коллекцию, а затем быть между кем-то. Я не люблю "эффект бутерброда", - объяснял.

Среди его клиентов были певицы Камалия и Ирина Билык, телеведущая Маша Ефросинина, гимнастка Лилия Подкопаева. Самая дорогая вещь, которую создал Ермаков - пальто из горностая. Пошил его для украинки, которая уехала в Нью-Йорк. Мех покупал в Канаде. Подложку изготовил из атласа, расшитого золотыми нитями. Пальто стоило $70 тыс. Для ведущей Маши Ефросининой создал платье "Русалка". 2005 года она вела в нем песенный конкурс "Евровидение". 2009-го пошил платье для американской певицы Мадонны. Верхняя часть - корсет, обернутый полотном с портретом певицы. Снизу - юбка в виде мантии.

Автор: Facebook Телеведущая Светлана Вольнова в кимоно от дизайнера Сергея Ермакова

Дизайнер коллекционировал наперстки. Их ему часто дарили клиенты.

"В музее Сальвадора Дали в испанском городе Фигуэрасе купил 2 серебряные. Но дороже всех обошелся наперсток в Кракове. Стоил $10. Пока покупал его, воры украли кошелек. Я остался в чужой стране без денег. Двое суток голодал, прежде чем вернулся домой", - вспоминал Сергей.

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Из-за потери зрения по дому дизайнер передвигался, держась за дверь и стены. На показах и вечеринках его сопровождал помощник. Дизайнер уверял, что слабое зрение не мешает создавать одежду.

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