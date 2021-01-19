Умер один из основателей Народного Руха Владимир Черняк

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В возрасте 79 лет скончался украинский политик, доктор экономических наук, один из основателей Народного Руха Украины Владимир Черняк.

Причиной смерти смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

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"Вчера перестало биться сердце патриота, борца за Украину, доктора экономических наук - Черняка Владимира Кирилловича. Его не стало ночью 18 января 2021 после длительной борьбы с ковидом", - говорится в заметке.

Британский пилот British Airways 59-летний Николас Синнотт пролежал в больнице с коронавируса 243 дня. Человек выздоровел перед Рождеством, и его выписали из больницы.