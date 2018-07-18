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среда, 18 июля 2018 16:25

"Отец Привоза": умер главный архитектор Одессы

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Во вторник, 17 июля, в Одессе умер главный архитектор города Александр Голованов. Ему было 62 года.

Голованов долго болел. В последние годы жизни часто брал больничный и передавал дела заместителям. Делал операцию в Израиле, сообщает Depo.Одеса.

Автор: Odessit.ua
  Александр Голованов 4 года был главным архитектором Одессы
Александр Голованов 4 года был главным архитектором Одессы

"Он любил город, работал до последнего и, когда позволяло здоровье, находился на рабочем месте, хотя последний год был в активной стадии лечения", - сказал мэр города Геннадий Труханов.

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Александр Голованов родился в Одессе в 1956 году. Окончил местный инженерно-строительный институт. В течение всей жизни работал архитектором во многих государственных учреждениях, а также занимался наукой.

Автор: Facebook
  Александр Голованов умер на 63 году жизни
Александр Голованов умер на 63 году жизни

Главным архитектором города Одессы Голованов стал 4 года назад - в октябре 2014-го. Занимался реконструкцией Кирхи и Нового рынка "Привоз". Возглавлял архитектурную мастерскую "Архмайстер". Имеет статус заслуженного архитектора Украины.

Мать министра культуры Евгения Нищука Анна Алексеевна умерла вечером 11 июля.

Depo.Одеса
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