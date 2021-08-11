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среда, 11 августа 2021 11:07

Одесса прощается с художником Александром Ройтбурдом
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Художник умер 8 августа из-за тяжелой болезни
Фото: Суспільне Одеса
Церемония прощания продолжается во дворе Одесского художественного музея
После обеда художника похоронят на Еврейском кладбище Одессы.
Одесситы приходят прощаться с Ройтбурдом
Люди приносят цветы в память о художнике

Прощание с художником Александром Ройтбурдом началось во дворе Одесского художественного музея, директором которого он был.

Оно будет продолжатся к 12:00, сообщает "Суспільне".

Умер художник 8 августа после тяжелой болезни. Его похоронят на Еврейском кладбище Одессы.

Александр Ройтбурд - представитель украинской новой волны и один из самых дорогих современных художников Украины. Занимался живописью, графикой, видео, инсталляцией и перформансом. Один из первых, кто публично поддержал Евромайдан и стал непосредственным его участником в Киеве и Одессе.

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В конце 2017 года выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. 4 сентября 2019-го депутаты решили уволить художника, но через три дня одесситы устроили акцию под мэрией с требованием восстановить Ройтбурда в должности.

К 30-й годовщине Независимости Украины команда ГогольFest 13 августа запустит арт-поезд "ГогольTrain". Он будет работать в формате круизного мобильного форума. Поезд уже сделал несколько рейсов на фестивале ГогольFest в Мариуполь 2019-го и Херсон в 2020-м. В 2021 году запланировали шесть рейсов из Киева в разные города на основные культурные события страны. Первый рейс Киев-Одесса будет посвящен памяти художника Александра Ройтбурда.

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