В честь Ройтбурда запустят арт-поезд

Команда ГогольFest запустит арт-поезд в честь художника Ройтбурда. Фото: "Тексти"

К 30-й годовщине Независимости Украины команда ГогольFest 13 августа запустит арт-поезд "ГогольTrain".

Он будет работать в формате круизного мобильного форума, сообщает "Українська правда".

Поезд уже сделал несколько рейсов на фестивале ГогольFest в Мариуполь 2019-го и Херсон в 2020-м.

В 2021 году запланировали шесть рейсов из Киева в разные города на основные культурные события страны. Первый рейс Киев-Одесса будет посвящен памяти художника Александра Ройтбурда.

"Художники, которые готовят визуальное оформление, внесли коррективы в концепцию, чтобы каждый пассажир мог прикоснуться к тому, что творил Александр Ройтбурд. "ГогольTrain" - это не просто средство передвижения по стране, это мобильный форум, который создает атмосферу для знакомства и диалога, который дает возможность не просто посетить новый город и крутой фестиваль. Он знакомит людей между собой уже с перрона", - говорится в сообщении организаторов.

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Кроме спальных вагонов, поезд имеет три фестивальных вагона. Там будет происходить музыкально-перформативная и образовательная программы.

В воскресенье, 8 августа, умер директор Одесского художественного музея, художник Александр Ройтбурд. Последние годы болел. Однако работал и мечтал о создании в Одессе музея современного искусства.