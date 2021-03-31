Ньютон страдал от буллінга

Автор: ВИКИПЕДИЯ Исаак Ньютон стал известен на весь как создатель классической физики и один из основателей исчисления бесконечно малых.

31 марта 1727 года умер английский ученый Исаак Ньютон. Его похоронили в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. На момент смерти ученому было 84 года.

Исаак Ньютон стал известен на весь как создатель классической физики и один из основателей исчисления бесконечно малых.

Хотя сначала жизнь Иссака складывалось не слишком успешно. Он родился в селе Вулстроп на востоке Англии в семье фермера. Но отец умер еще до рождения, а мать вторично вышла замуж и оставила Исаака на уход своей матери. Он был очень слабым ребенком и никто не верил в то, что он будет жить.

Сначала Исаак учился в сельской школе, а в 12 лет его отдали в ближайшую городскую школу в Грэнтеме. Парень учился не слишком хорошо и возможно не прославился бы на весь мир, если бы не случай, произошедший с ним в школе. Один из сверстников Ньютона избил его во время спора. Исаак очень переживал, что не может отплатить сильному обидчику и тогда решил превзойти соперника в учебе. Благодаря настойчивости он достиг своей цели: учителя и директор школы публично признали его лучшим учеником.

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Когда Ньютон закончил школу, мать попыталась привлечь его к фермерскому труду. Но парень предпочитал чтение книг и конструирование различных механизмов. Его отдали в Тринити-колледж Кембриджского университета. Ньютон учился бесплатно, но параллельно выполнял хозяйственную работу, был подсобным работником.

1665 года Ньютон получил степень бакалавра, а 1668-го - магистра. Возглавил кафедру геометрии и оптики.

Он изучал теорию движения тел по орбитам. Сформулировал законы движения и гравитации. Рассчитал массу Луны, объяснил явления приливов и отливов. Издал труд "Математические основы физики".

Кроме этого, Ньютон построил первый телескоп-рефлектор и развил теорию цвета на основе наблюдений расщепления белого света в спектр в оптической призме. Он сформулировал эмпирический закон теплообмена, первым предложил формулу расчета скорости звука в воздухе.

После 1960 года ученый начинает больше заниматься теологией и философией. Возглавляет монетный двор Великобритании.

Исаак Ньютон никогда не был женат и не оставил после себя потомков.

Исаак Ньютон был первым в королевстве Англия, кого посвятили в рыцари за научные заслуги. В честь ученого названа единица силы в международной системе единиц - Ньютон.