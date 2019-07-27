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суббота, 27 июля 2019 15:53

"Невозможно поверить" - соцсети отреагировали на смерть Романа Вирастюка

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&quot;Невозможно поверить&quot; - соцсети отреагировали на смерть Романа Вирастюка
Команда Gazeta.ua выражает соболезнования родным и близким Романа Ярославича. Фото: Соцсети

В возрасте 51-года умер украинский спортсмен и бывший капитан олимпийской сборной Украины по легкой атлетике Роман Ярославович Вирастюк.

Накануне он перенес тяжелую операцию и находился на реабилитации.

Роман Вирастюк при жизни был украинским спортсменом, специализировался на толкании ядра. Стал серебряным призером последнего чемпионата СССР в 1991 году, был 17-кратным чемпионом и восьмикратным обладателем Кубка Украины. Чемпион Европы среди клубов, участник трех Олимпийских игр. Был капитаном олимпийской сборной по легкой атлетике начиная с 2995-го по 2005 год.

О смерти Романа Ярославича сообщил его брат, стронгмен Василий Вирастюк.

"Не стало Романа Вирастюка - нашего друга, коллеги, спортмена, художника, телеведущего, человек многих талантов, неординарной личности с большим и добрым сердцем. Для Министерства молодежи и спорта, каждый из нас - это невосполнимая потеря и большая боль. Сочувствую, скорбим и поддерживаем родных Романа в это трудное время. Вечная память Роману Вирастюк. Друг, нам очень тебя не хватит ", - написал на своей странице Министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

"Роман Вирастюк, друг мой, как же так? Невозможно поверить ... Ты любил и ценили жизнь, и учил этому нас ... Грустно и больно ... Сочувствую родным Романа Ярославича и всей спортивной семье. Царство Небесное тебя, мой друг", - написал заместитель министра в Министерство молодежи и спорта Украины Николай Даневич.

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В Министерстве молодежи и спорта Украины выразили искренние соболезнования близким умершего спортсмена.

"Светлая память Роману Вирастюку - талантливому спортсмену, активному руководителю, ярком, незаурядному, нашему коллеге и товарищу. Искреннее соболезнование родным и близким, которым не хватает Романа еще больше, чем нам. Любим и скорбим", - говорится в сообщении.

"Вечная память. Мой дорогой друг", - написал Роман Бончук.

"Я просто в шоке! К сожалению таких людей, как Роман очень мало! Вечная память", написал Александр Кушлык.

"Плохие новости ... От нас ушел роман Роман Вирастюк. Света, добра и во всех отношениях большой человек. Именно таким его помнить. Похороны в Одессе 29.07", - пишет Виктор Винник.

Прощание с украинским спортсменом Состоится 28 июля, с 11.00 до 13.00 на НСК "Олимпийский" в Олимпийском дворике.

22 июля скончался один из авторов Конституции Украины, юрист и политический деятель Виктор Мусияка, 73 роки.

Причиной смерти стал инфаркт, по данным издания LB.ua.

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