"Невосполнимая потеря и большая боль", - умер Роман Вирастюк

Мужчина был серебряным призером на последних Олимпийских играх СССР, потел, с 1995 по 2005, тренировал украинских спортсменов. соцсети

Умер украинский спортсмен и бывший капитан олимпийской сборной Украины по легкой атлетике 51-летний Роман Вирастюк.

Накануне мужчина перенес сложную операцию, сообщил его брат, украинский стронгмен Василий Вирастюк на своей странице в Facebook.

"Не стало Романа Вирастюка - нашего друга, коллеги, спортмена, художника, телеведущего, человека многих талантов, неординарной личности с большим и добрым сердцем. Для Министерства молодежи и спорта, каждый из нас - это невосполнимая потеря и большая боль. Сочувствуем, скорбим и поддерживаем родных Романа в это трудное время. Вечная память Роману Вирастюку. Друг, нам будет очень тебя не хватать", - написал на своей странице Министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Роман Вирастюк при жизни был украинским спортсменом, специализировался на толкании ядра.

В свое время стал серебряным призером последнего чемпионата СССР в 1991 году.

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17-кратный чемпион и восьмикратный обладатель Кубка Украины. Чемпион Европы среди клубов, участник трех Олимпийских игр. Был капитаном олимпийской сборной по легкой атлетике начиная с 2995-го по 2005 год.

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