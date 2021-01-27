"Не стало мамы": медсестра умерла от коронавируса

Татьяна Боцюра умерла от осложнений коронавируса. ФОТО: Facebook.com

От осложнений коронавируса умерла Татьяна Боцюра. Она работала медсестрой в Винницкой клинической больнице имени Николая Пирогова. Женщину похоронили 25 января.

Депутат Винницкого городского совета Елена Верлан написала об этом на своей странице в Facebook.

"Наши младшие дети ходят в один класс. Большая беда пришла в семью. Не стало мамы Тани. Сын Максим в 5.47 написал в группе класса: "Поддержите меня, друзья! У меня умерла мама ... "Татьяна Боцюра работала медицинской сестрой. Остались без мамы два сыночка Максим и Юрий. Медики отдают свою жизнь в борьбе за наши! Честь и светлая память Татьяне Степановне. Искренние соболезнования родным и близким. ", - написала депутат.

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