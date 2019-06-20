Называл себя архитектором: из-за проблем с сердцем умер культовый музыкант

 
Ексклюзивы
1/5
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Просмотров: 225
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 1953
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1530
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1413
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 4932
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1503
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 297
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 324
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7839
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Просмотров: 369
Фото
Все фото
7
6
5
20
6
В Полтаве попрощались с писателем, краеведом и филологом - фото
В Полтаве попрощались с писателем, краеведом и филологом - фото
&quot;Его убили ножом в сердце&quot; - полтавчане почтили погибшего в АТО
"Его убили ножом в сердце" - полтавчане почтили погибшего в АТО
Герой романа имел в себе 24 личности и прототип в реальной жизни
Герой романа имел в себе 24 личности и прототип в реальной жизни
Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян
Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян
Планировал пойти в отпуск: простились с бойцом спецназначения Максимом Олексюком
Планировал пойти в отпуск: простились с бойцом спецназначения Максимом Олексюком
Видео
Все видео
"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер
"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в мае
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в мае
Мстил за Яну до последнего: на фронте погиб боец Антон Безверхний
Мстил за Яну до последнего: на фронте погиб боец Антон Безверхний
Умерла легендарная голливудская актриса и певица
Умерла легендарная голливудская актриса и певица
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в апреле
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в апреле
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 432
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2079
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3177
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5481
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 июня 2019
Просмотров: 99
Точка обгону
Є хлопець, чию увагу до мене я ціную, хоч він із іншого покоління, що рано навчилося бути вільним і самостійним. От він, приміром, досяг багато до ...
четверг, 20 июня 2019 19:20

Называл себя архитектором: из-за проблем с сердцем умер культовый музыкант

  Комментировать
Называл себя архитектором: из-за проблем с сердцем умер культовый музыкант
Нарушевич выступал в 1980-х. 1991-го создал группу "Князь Мышкин". Фото: Belnaviny.by

19 июня в Минске не стало музыканта-импровизатора, лидера группы "Князь Мышкин" Леонида Нарушевича. Ему было 54 года.

"Сегодня ночью умер" Князь Мышкин "Леонид Нарушевич. Был живой легендой, но никогда не понтовался, относился одинаково и к малолетним бездарям, и к маститым музыкантам", - написал на своей странице в Facebook друг умершего Константин Степанец.

"Но главное, что он умел - это видеть красивое в странном. И странного, и красивого без дяди Лени станет ощутимо меньше", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Долго болел: умер известный режиссер

Леонид Нарушевич начал выступать в 1980-х. 1991-го создал "Князя Мышкина". Группа использовала интуитивную импровизацию, а Нарушевич называл себя архитектором.

У него были проблемы с сердцем. В прошлом году перенес операцию.

На 69-му году жизни внезапно скончалась эстрадная певица, заслуженная артистка Украины Леся Боровец. У женщины оборвался тромб.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Называл себя архитектором: из-за проблем с сердцем умер культовый музыкант». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июня

"Нужна помощь деньгами и амуницией" - Федор Матушевский изменил отношение греков к Украине

12 тыс. погибших: как недовольные крестьяне ворвались в Умань

"Русскую Америку" продали за бесценок

Самое читаемое
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 2 Просмотров: 61408
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 45750
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 35875
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 33219
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко Просмотров: 32261
Некрологи
В Полтаве попрощались с писателем, краеведом и филологом - фото
В Полтаве попрощались с писателем, краеведом и филологом - фото
7
 Просмотров: 819
В госпитале умер 20-летний воин Сергей Федчук
В госпитале умер 20-летний воин Сергей Федчук Просмотров: 1278
46 дней комы: скончался черкасский журналист Вадим Комаров
46 дней комы: скончался черкасский журналист Вадим Комаров Просмотров: 603
Перекладачка 3 дня была в коме
Перекладачка 3 дня была в коме
 Просмотров: 36
Верила в Бога и не употребляла алкоголь: умерла самая старая женщина в Европе
Верила в Бога и не употребляла алкоголь: умерла самая старая женщина в Европе Просмотров: 711
Больше всего комментируют
20
Тимошенко срочно нужны выборы
18
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
8
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
5
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
3
В Минобороны уже не считают Зеленского призывником
Голосов: 1354
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua