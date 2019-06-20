Называл себя архитектором: из-за проблем с сердцем умер культовый музыкант

Нарушевич выступал в 1980-х. 1991-го создал группу "Князь Мышкин". Фото: Belnaviny.by

19 июня в Минске не стало музыканта-импровизатора, лидера группы "Князь Мышкин" Леонида Нарушевича. Ему было 54 года.

"Сегодня ночью умер" Князь Мышкин "Леонид Нарушевич. Был живой легендой, но никогда не понтовался, относился одинаково и к малолетним бездарям, и к маститым музыкантам", - написал на своей странице в Facebook друг умершего Константин Степанец.

"Но главное, что он умел - это видеть красивое в странном. И странного, и красивого без дяди Лени станет ощутимо меньше", - добавил он.

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Леонид Нарушевич начал выступать в 1980-х. 1991-го создал "Князя Мышкина". Группа использовала интуитивную импровизацию, а Нарушевич называл себя архитектором.

У него были проблемы с сердцем. В прошлом году перенес операцию.

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