"На его лекциях сложно было найти свободное место" - что вспоминают о литераторе Лесе Герасимчуке

Лесь Герасимчук составил и издал несколько англо-украинских и украинского-английских словарей. Фото с Facebook-страницы Михайлини Герасимчук

Девять дней прошло после смерти украинского переводчика, публициста и литератора Леся Герасимчука.

Умер на 77 году жизни, имел хронические проблемы с сердцем.

Слушательница Академии творческой молодежи и его студентка Наталья Рожин вспомнила, чем запомнился ей литератор.

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"Лесь Герасимчук запомнился мне как человек необычной отзывчивости, доброжелательности и глубины, способен поддерживать и объяснять сложные вопросы. Имел привлекательную улыбку и тонкое чувство юмора, которое использовал в преподавании. Я посещала его лекции, зал всегда полностью забит, на уроках немецкого или английского сложно было найти свободное место. Он доступно мог объяснить студентам трудные темы по культурологии. К нему на пару бежали с нетерпением. Он добился для нас доступа к библиотеке Вернадского. Я обращалась к нему за советом, даже через 20 лет после обучения. Не все его планы сбылись, но люди им восхищались ", - рассказала она.

Лесь Герасимчук составил и издал несколько англо-украинских и украинского-английских словарей, выполнил перевод "Приключений Робинзона Крузо" и в течение многих лет был синхронным переводчиком.

Остались две дочери, жена, четверо внуков и двое правнуков.

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