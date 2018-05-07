Много работал несмотря на болезнь - умер режиссер и сценарист

Итальянский режиссер и сценарист Эрманно Ольми умер в возрасте 86 лет. Три дня назад он попал в больницу италийского города Азиаго, где ушел из жизни.

Режиссер был серьезно болен, но несмотря на это много работал, сообщает ANSA. Его последняя полнометражная картина "Вернутся зеленые луга" (Tornerrano i prati, 2014) повествует о трагических событиях Первой мировой войны.

Автор: ANSA Эрманно Ольми был обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля

Он был обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля за фильм "Дерево для ботинков" (1978 г.), а также "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля за "Легенду о святом пьянице" (1988 г.).

Режиссер поставил более 60 фильмов для кино и телевидения. Манера Ольми близка к неореализму, носам режиссер заявлял, что не относитесь к этому направлению, так как работает с непрофессиональными актерами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России умерла молодая актриса

Для фильмов Эрмана Ольми характерны значительный хронометраж, медленное развитие событий, во многих из них режиссер поднимает социальные проблемы. В своих работах он часто обращался к жизни простых людей, пытался передать их чувства через кинокамеру. Тема одиночества нередко фигурирует в его работах.

Ольми был женат на Лоредан Детто, которая сыграла одну из ролей в фильме "Вакантное место".

Режиссер является кавалером Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской республикой".

Кинорежиссер из Южной Африки 47-летний Карлос Карвалью умер после того, как его ударил жираф