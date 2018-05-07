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понедельник, 07 мая 2018 14:23

Много работал несмотря на болезнь - умер режиссер и сценарист

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Итальянский режиссер и сценарист Эрманно Ольми умер в возрасте 86 лет. Три дня назад он попал в больницу италийского города Азиаго, где ушел из жизни.

Режиссер был серьезно болен, но несмотря на это много работал, сообщает ANSA. Его последняя полнометражная картина "Вернутся зеленые луга" (Tornerrano i prati, 2014) повествует о трагических событиях Первой мировой войны.

Автор: ANSA
  Эрманно Ольми был обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля
Эрманно Ольми был обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля

Он был обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля за фильм "Дерево для ботинков" (1978 г.), а также "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля за "Легенду о святом пьянице" (1988 г.).

Режиссер поставил более 60 фильмов для кино и телевидения. Манера Ольми близка к неореализму, носам режиссер заявлял, что не относитесь к этому направлению, так как работает с непрофессиональными актерами.

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Для фильмов Эрмана Ольми характерны значительный хронометраж, медленное развитие событий, во многих из них режиссер поднимает социальные проблемы. В своих работах он часто обращался к жизни простых людей, пытался передать их чувства через кинокамеру. Тема одиночества нередко фигурирует в его работах.

Ольми был женат на Лоредан Детто, которая сыграла одну из ролей в фильме "Вакантное место".

Режиссер является кавалером Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской республикой".

Кинорежиссер из Южной Африки 47-летний Карлос Карвалью умер после того, как его ударил жираф

Автор: gazeta.ua
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