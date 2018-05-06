Жираф убил режиссера во время съемок фильма

Режиссер Карлос Карвалью умер от удара жирафа Фото: iPress.ua

Кинорежиссер из Южной Африки 47-летний Карлос Карвалью умер после того, как его ударил жираф.

Инцидент случился во время съемок художественного фильма на сафари-площадке в ЮАР, пишет The Telegraph.

Карвалью работал на специальной площадке, когда к нему и ассистентам подошел жираф "Джеральд".

"Когда Карлос стоял перед жирафом, животное расставила ноги, нагнула шею и ударила головой Карлоса", — пояснил владелец площадки Ричард Брукер. Он считает, что жираф не виноват в смерти режиссера.

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Раненого режиссера госпитализировали вертолетом в больницу Йоханнесбурга. Там он умер от тяжелой травмы головы.

Ассистент Карвалью, Дрикус Ван Дер Мерве стоял рядом с ним, когда случился инцидент.

"Мы начали снимать крупным планом его тело и ноги. Потом, когда Карлос просматривал окуляр камеры, Джеральд кивнул головой и ударил его", — рассказал Дрикус Ван Дер Мерве.

Карвалью начал карьеру в киноиндустрии в 1992 году, он известен своими фильмами о дикой природе и сафари. Режиссер выиграл Серебряного льва на Каннском кинофестивале в 2003 году.