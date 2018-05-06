Жираф убил режиссера во время съемок фильма

 
Ексклюзивы
1/5
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 6696
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1116
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1098
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 198
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1881
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
1 Просмотров: 7119
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 3177
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1989
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4491
Фото
Все фото
8
5
5
5
7
Дмитрию Гнатюку африканский вождь дарил ребенка за выполнение украинских песен
Дмитрию Гнатюку африканский вождь дарил ребенка за выполнение украинских песен
Карлос Кастанеда спрашивал совета у смерти
Карлос Кастанеда спрашивал совета у смерти
Сервантес умирал с шестью зубами
Сервантес умирал с шестью зубами
&quot;Похоронил жену и маму, оставшись с маленьким сыном&quot; - умер ветеран АТО
"Похоронил жену и маму, оставшись с маленьким сыном" - умер ветеран АТО
Из-за несчастной любви Михаил Врубель резал себя ножом
Из-за несчастной любви Михаил Врубель резал себя ножом
Видео
Все видео
"Я вернусь живым. А как мертвым - поцелуй меня в губы "- погиб 19-летний десантник
"Я вернусь живым. А как мертвым - поцелуй меня в губы "- погиб 19-летний десантник
Умерла голливудская дизайнерка свадебных платьев
Умерла голливудская дизайнерка свадебных платьев
Леопольд Ященко с хором "Гомін" впервые исполнил гимн Украины публично
Леопольд Ященко с хором "Гомін" впервые исполнил гимн Украины публично
Кем был Сергей Мавроди - история гениального мошенника
Кем был Сергей Мавроди - история гениального мошенника
Летчика Волошина провели в последний путь на коленях
Летчика Волошина провели в последний путь на коленях
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1881
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4491
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6066
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 792
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
2 Просмотров: 8874
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 756
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
воскресенье, 06 мая 2018 16:58

Жираф убил режиссера во время съемок фильма

  Комментировать
Жираф убил режиссера во время съемок фильма
Режиссер Карлос Карвалью умер от удара жирафа Фото: iPress.ua

Кинорежиссер из Южной Африки 47-летний Карлос Карвалью умер после того, как его ударил жираф.

Инцидент случился во время съемок художественного фильма на сафари-площадке в ЮАР, пишет The Telegraph.

Карвалью работал на специальной площадке, когда к нему и ассистентам подошел жираф "Джеральд".

"Когда Карлос стоял перед жирафом, животное расставила ноги, нагнула шею и ударила головой Карлоса", — пояснил владелец площадки Ричард Брукер. Он считает, что жираф не виноват в смерти режиссера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вылетел с трассы на скорости 300 км / ч" - мировой рекордсмен по велоспорту разбился при попытке побить собственное достижение

Раненого режиссера госпитализировали вертолетом в больницу Йоханнесбурга. Там он умер от тяжелой травмы головы.

Ассистент Карвалью, Дрикус Ван Дер Мерве стоял рядом с ним, когда случился инцидент.

"Мы начали снимать крупным планом его тело и ноги. Потом, когда Карлос просматривал окуляр камеры, Джеральд кивнул головой и ударил его", — рассказал Дрикус Ван Дер Мерве.

Карвалью начал карьеру в киноиндустрии в 1992 году, он известен своими фильмами о дикой природе и сафари. Режиссер выиграл Серебряного льва на Каннском кинофестивале в 2003 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жираф убил режиссера во время съемок фильма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Лобановского назначили тренером сборной за месяц до Кубка мира

Сегодня родился Зигмунд Фройд: 10 советов от основателя психоанализа

Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день

Крупнейший в мире дирижабль сгорел за 36 секунд

Самое читаемое
Настя Каменских показала фото из спортзала
Настя Каменских показала фото из спортзала
4
 Просмотров: 34812
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 29990
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
9
 Просмотров: 26085
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 19342
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
5
 Просмотров: 17562
Больше всего комментируют
67
Судят монаха-блогера за георгиевскую ленточку
20
В Украине переименуют сразу две области
12
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
6
Украинские активисты установили патриотические билборды на границе с Крымом
5
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
Голосов: 2326
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua