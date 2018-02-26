Михаил Чечетов в предсмертной записке поблагодарил всех за поддержку

"Милицию вызвала жена экс-нардепа. В кабинете она нашла записку, прочитав которую, поняла, что мужчина совершил самоубийство", - так о смерти экс- "регионала" Михаила Чечетова говорили в полиции. 28 февраля 2015-го он выбросился с 17-го этажа собственной столичной квартиры по улице Александра Мишуги.

Михаил Чечетов трижды становился народным депутатом по списку Партии регионов. Был заместителем руководителя фракции. За неделю до гибели его арестовали по обвинению в организации и проведении 16 января 2014-го голосования за "диктаторские законы". Подозревали, что Чечетов как член счетной комиссии подписал протокол о голосовании недостоверными данными. Его выпустили под залог 5 млн грн. А вскоре должны предъявить обвинение и в других делах. Ночью на 28 февраля жена заметила, что мужа нет рядом в постели. Поднявшись на второй этаж квартиры, увидела открытое настежь окно.

Автор: Bloknot.ru В предсмертной записке Михаил Чечетов поблагодарил всех за поддержку

На его похороны пришли тогдашние народные депутаты от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская, Юрий Бойко, Вадим Новинский и Нестор Шуфрич, экс-председатель фракции "регионалов" Александр Ефремов, бывший министр обороны Александр Кузьмук. Проститься также пришли певец Иво Бобул и аккордеонист Ян Табачник.

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При жизни Михаил Чечетов стал известным своими одиозными высказываниями. Обычно говорил по-русски. Gazeta.ua подобрала самые яркие из них:

"Никому не удастся поссорить президентов двух братских народов: Путина, ну, этого самого - Медведева и Януковича. Никому не удастся вбить клин! Не удастся! Не удастся! Эта дружба нерушима! Путин, Медведев, Янукович и Азаров - нерушимая дружба! Никому не удастся! Какие бы деньги кому не платили. Обломаются! Весь мир признал Януковича президентом, а Баба Яга против. Я еще раз говорю, что тот, кто посягнет на святая святых - дружбу России и Украины, того народ сметет навсегда. Народ простит зарплату, но этого - никогда", пишет kp.ua. https://kp.ua/politics/492547-yarkye-tsytaty-chechetova-polytyky-ukraly-u-detei-kusochek-schastia

"Парламент, как какая-то забегаловка, по ночам водку пьет, варениками закусывает. Такого осквернение парламента еще не было"



"Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят" (о принятии Радой закона о языке)

"То, что Украина не завоевала много медалей, это вина полностью и целиком нашей оппозиции, этой грязной политики" (Об Олимпиаде-2012)

"Политики украли у детей кусочек счастья" (О новогодней елку 2014-го года, которую так и не смогли установить на Майдане)

"Членами Партии регионов настолько яркие личности, которым не навяжешь мнение и не заставишь голосовать. Неужели вы думаете, что можно заставить голосовать Рената Леонидовича Ахметова или других подобных ему членов нашей фракции?".

"Обмана здесь нет никакого. Условно, я попросил своего коллегу проголосовать "за". В это время у меня встреча в министерстве, предоставить надо помощь школе. Меня нет в зале, но я просил проголосовать "за". Когда мой коллега проголосовал бы "против", то это - обман. А если я просил "за", и он проголосовал "за", то моя позиция учтена, нет обмана. Когда идут выборы президента или депутатов, то голосуем индивидуально. А вот когда меня избрали, то я уже могу" (о кнопкодавства в Верховной Раде)

Во время интервью на Общественном в декабре 2013 года:

Журналист Роман Скрыпин: "В Беркут полетели яйца, полетели палки".

Михаил Чечетов: "И головешки. И головешки! Головешка если бы вам в глаз попала, вы бы без глаза остались!"

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Михаил Чечетов родился в России 3 октября 1953-го года. В 1979 году окончил Харьковский инженерно-экономический институт по специальности "экономика и организация горной промышленности". В 2006 году - Национальную академию государственного управления при Президенте Украины. Был нардепом от Партии регионов. В 2004 году возглавлял Фонд госимущества и организовал продажу "Криворожстали" "нужным людям" в пять раз дешевле ($ 800 млн), чем было продано это предприятие на повторном аукционе ($ 4200000000) i обосновал это защитой национального производителя. В 2005 году добровольно явился в милицию и рассказал следователю отдела по борьбе с экономическими преступлениями в центральных органах исполнительной власти МВД Украины о попытках Виктора Медведчука отчуждение в пользу ООО "Футбольный клуб" Динамо Киев "государственные дачи в Пуще-Водице. В августе 2012 года активисты гражданского движения "Общее дело" просили Генпрокуратуру возбудить дело против Чечетова за подкуп избирателей. Его характеризуют как парламентского "дирижера" Партии регионов. Если поднимал руку, нажимали кнопки "за", горизонтальный взмах означало - "против".