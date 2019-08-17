Известный гонщик умер от сердечного приступа

Итальянский велогонщик Феличе Джимонди спортивную карьеру завершил в 1978 году. С тех пор сотрудничал с производителем велосипедов Bianchi

Итальянский велогонщик Феличе Джимонди умер на 77-м году жизни.

Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает La Gazetta dello Sport.

Феличе Джимонди начал участвовать в велогонках в юности. 25-летним стал обладателем "большого шлема". Впоследствии выиграл все 3 известные многодневки - "Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и "Вуэльта Испании". В 1973 году стал победителем чемпионата мира по шоссейным гонкам.

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Спортивную карьеру завершил в 1978 году. С тех пор сотрудничал с производителем велосипедов Bianchi.

Бельгийский гонщик Бьорген Ламбрехт умер в больнице после падения на третьем этапе "Тура Польши" .Об этом сообщили в его команде Lotto-Soudal.