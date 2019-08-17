Известный гонщик умер от сердечного приступа

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 207
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
1 Просмотров: 1179
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1773
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1818
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1215
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6543
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1665
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 954
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1593
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3204
Фото
Все фото
8
8
5
6
8
Раскрыли подробности загадочной смерти украинской звезды Playboy
Раскрыли подробности загадочной смерти украинской звезды Playboy
Украинская звезда Playboy умерла в Москве при непонятных обстоятельствах
Украинская звезда Playboy умерла в Москве при непонятных обстоятельствах
&quot;Студенты его любили&quot; - попрощались с одним из авторов Конституции Виктором Мусиякой
"Студенты его любили" - попрощались с одним из авторов Конституции Виктором Мусиякой
Херсон на коленях встретил медика Ирину Шевченко
Херсон на коленях встретил медика Ирину Шевченко
Умерла известная актриса советского кино Алла Покровская
Умерла известная актриса советского кино Алла Покровская
Видео
Все видео
Умер самый старший доброволец на Донбассе
Умер самый старший доброволец на Донбассе
"Если хочешь стать знаменитым, вероятно, тебя тр*хнут" - самые известные цитаты Рутгера Хауэра
"Если хочешь стать знаменитым, вероятно, тебя тр*хнут" - самые известные цитаты Рутгера Хауэра
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Погибшие в июне воины ООС: имена и фото
Погибшие в июне воины ООС: имена и фото
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 3888
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
1 Просмотров: 1179
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1773
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6543
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4727
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 августа 2019
Просмотров: 72
Зустріч випускників
Сестра Наталія закінчила школу 10 років тому. У столиці вивчилася на юриста. Тепер робить манікюр у салоні краси навпроти колишньої альма-матер. У ...
суббота, 17 августа 2019 17:43

Известный гонщик умер от сердечного приступа

  Комментировать
Известный гонщик умер от сердечного приступа
Итальянский велогонщик Феличе Джимонди спортивную карьеру завершил в 1978 году. С тех пор сотрудничал с производителем велосипедов Bianchi

Итальянский велогонщик Феличе Джимонди умер на 77-м году жизни.

Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает La Gazetta dello Sport.

Феличе Джимонди начал участвовать в велогонках в юности. 25-летним стал обладателем "большого шлема". Впоследствии выиграл все 3 известные многодневки - "Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и "Вуэльта Испании". В 1973 году стал победителем чемпионата мира по шоссейным гонкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вылетел с трассы на скорости 300 км / ч" - мировой рекордсмен по велоспорту разбился при попытке побить собственное достижение

Спортивную карьеру завершил в 1978 году. С тех пор сотрудничал с производителем велосипедов Bianchi.

Бельгийский гонщик Бьорген Ламбрехт умер в больнице после падения на третьем этапе "Тура Польши" .Об этом сообщили в его команде Lotto-Soudal.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Известный гонщик умер от сердечного приступа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Погибших хоронили в братских могилах

Самое читаемое
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 3 Просмотров: 28038
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
13
 Просмотров: 26965
В метро нашли двойника Зеленского
В метро нашли двойника Зеленского
6
 Просмотров: 17893
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего 1 Просмотров: 17019
Избили и закопали живьем: подробности страшного преступления
Избили и закопали живьем: подробности страшного преступления Просмотров: 15003
Некрологи
Лауреат Нобелевской премии умер от пневмонии
Лауреат Нобелевской премии умер от пневмонии Просмотров: 495
Голливудский актер умер от рака легких
Голливудский актер умер от рака легких Просмотров: 1530
"Операция была невозможной, сердце останавливалось трижды" - военный из Житомирщины умер в Днипре
"Операция была невозможной, сердце останавливалось трижды" - военный из Житомирщины умер в Днипре Просмотров: 1287
Раскрыли подробности загадочной смерти украинской звезды Playboy
Раскрыли подробности загадочной смерти украинской звезды Playboy
8
 Просмотров: 7236
Украинская звезда Playboy умерла в Москве при непонятных обстоятельствах
Украинская звезда Playboy умерла в Москве при непонятных обстоятельствах
8
 Просмотров: 8163
Больше всего комментируют
3
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
3
Можно только в туалете - отношение украинцев к языку довело россиян к истерике
3
Совок бессмертный - в сети раскритиковали подготовку к празднованию Дня Независимости
2
Электромобили портят окружающую среду более катастрофично чем дизельные авто?
2
Инициативу Зеленского разгромили: Может, Артур Пирожков возглавит Шествие достоинства?
Голосов: 721
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua