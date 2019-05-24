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пятница, 24 мая 2019 17:44

Художник Юрий Логвин умер от инсульта

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Художник Юрий Логвин умер от инсульта
Юрий Логвин умер на 81 году жизни. Фото: Александр Кузьмин

22 мая в Киеве умер художник-график и писатель 80-летний Юрий Логвин. Причиной смерти стал инсульт. Его похоронят на столичном Байковом кладбище в субботу.

"До последних дней имел светлый ум и активную мысль. С кистью тоже не расставался. Было много творческих планов - писал мемуары. Про облизни не любил говорить. Считал это главным", - рассказала младшая сестра покойного Ираида Григорьевна. С 2014-го Логвин почти не выходил из дома. Имел проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Юрий Логвин родился 5 февраля 1939-го в городе Кременчуг Полтавской области. Его отец - Григорий Логвин - был известным искусствоведом и архитектором.

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В 1965 году он окончил Киевский художественный институт. Затем учился на Высших литературных курсах в Москве. Был членом Союза художников и Союза писателей Украины.

Наиболее известный Юрий Григорьевич роботой над сериями почтовых марок "Этнографические сюжеты "Древняя Украина", "Гетманы Украины", "История войска в Украине", "Скифы" и "Древние славяне". Также он написал 20 приключенческих книг. В 2013 году стал лауреатом литературного конкурса "Коронация слова".

У Юрия Логвина осталась дочь Марта и двое внуков.

23 мая во Львове прощались с основателем художественного объединения "Дзига" и проводником "Революции на граните" Маркияном Иващишином. Культурный деятель внезапно умер 21 мая во 52-летнем возрасте. У него оборвался тромб.

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