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понедельник, 31 мая 2021 18:18

Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера

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Сегодня исполняется 40 дней как в Виннице нашли тело пропавшего 23-летнего Михаила Зубчука. До сих пор неизвестно, при каких обстоятельствах он погиб в местном озере на глубине 3 м.

Автор: Фото предоставлено Надеждой Лукаш
  Михаил Зубчук планировал этой весной сделать предложение любимой девушке Наталье
Михаил Зубчук планировал этой весной сделать предложение любимой девушке Наталье

Также нет результатов судмедэкспертизы, что стало причиной его смерти, рассказала Gazeta.ua мать погибшего парня Надежда Лукаш.

"По делу еще ничего не известно, заключение экспертизы еще нет и до конца месяца не будет, потому что судмедэксперт до конца месяца болеет. Полиция сначала говорила только о самоубийстве. Но он не мог себе ничего причинить. Поэтому ни о каком суициде и речи не могло быть. Никогда не жаловался, что ему тяжело. С детства внушала ему, любая проблема решается, если ее обсуждать в семье. Тем более, в понедельник должен был поддержать меня на курсе химиотерапии, - говорит Надежда Ивановна. - Теперь полиция озвучивает версию несчастного случая. И списать все на несчастный случай тоже нереально. Будто споткнулся и упал. К тому месту, где его нашли, надо пройти большое расстояние по узенькой тропинке, пригибаясь, там над тропой растут деревья. С его ростом, 2 метра, надо было бы постоянно идти изогнутым в темноте. Во-вторых, под берегом Мишуни было бы чуть выше колен. В-третьих, он умел плавать".

В пресс-центре областной полиции подтвердили, что в уголовном производстве проводятся судебно-медицинские экспертизы. По их заключению примут процессуальное решение. Еще нет результатов.

Михаил Зубчук был единственным сыном у матери. Его женщина родила в 36 лет. Затем заболела в 2009 году. Пережила 3 ​​операции, химиотерапии после каждой, лучевое лечение. Все эти годы сын постоянно поддерживал мать.

"В этом году на 8 марта лежала в онкоцентре после операции. Никого в отделение не пропускают. То он с девушкой в ​​8 утра нашли проход через аптеку, позвонили мне, чтобы я спустилась туда и принесли цветы, торт. Не всех больных родные по телефону поздравили, а мои дети уже приехали и поздравили меня лично. И после всего этого следователь скажет мне о самоубийстве сына, - вспоминает Надежда Лукаш. - Мишуня заботился обо мне, помогал во всем. Всегда целовал, когда выходил из дома. Звонил несколько раз в день, чтобы поговорить. Знала о всех его друзьях или знакомых. Знала всегда куда он идет и это не был контроль. Говорила, все равно не лягу спать спокойно, пока не буду знать, что он уже дома".

Михаила Зубчука знали, как уравновешенного и спокойного парня. Его любили и уважали за рассудительность и порядочность, отмечает мать.

"Чтобы вывести из себя, это надо постараться. Очень легко находил общий язык с людьми. Имел очень много друзей, "Мишаня" - так его называли все друзья, а для родственников он с детства и по сей день был "Мишутка", - говорит женщина.

Парень хоть выучился на автомеханика, но последние два года работал в магазинах "Киевстар". Планировал сделать предложение любимой девушке Наталье, с которой встречался 5 лет.

Автор: Фото предоставлено Надеждой Лукаш
  Михаил Зубчук планировал этой весной сделать предложение любимой девушке Наталье
Михаил Зубчук планировал этой весной сделать предложение любимой девушке Наталье

"Мечтал иметь семью, детей и обязательно дом. Чтобы был свой двор, а во дворе кот, собака и BMW, - говорит женщина. - Мишка был очень добряк, которых еще надо поискать. Последнее отдаст, поделится. Все встречные собаки, кошки были его друзьями с детства. У нас 13 лет жил кот Тимошка. Когда он заболел, то Мишка две недели из пипетки кормил его и вылечил".

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Похоронили Михаила Зубчука 24 апреля в селе Надднестрянское Муровано-Куриловецкого района.

"Там похоронены моя мама, отец, мои две бабушки и дедушка. Поэтому решила похоронить его возле родных. Хотя могилы и не рядом с родными, но и не далеко, - добавляет Надежда Ивановна. - На сорок дней, 31 мая, тоже поехали с друзьями Мишани на его могилу навестить. А с его девушкой Наташкой навещаем каждые выходные. Посидим, поговорим с ним. Рассказываем ему как нам его не хватает. Мишку хоронили в день рождения Наташки. А в этот день планировал ей сделать предложение оригинально. В этом должны были помочь его друзья - любители BMW".

Автор: Фото предоставлено Надеждой Лукаш
  Михаил Зубчук планировал этой весной сделать предложение любимой девушке Наталье
Михаил Зубчук планировал этой весной сделать предложение любимой девушке Наталье

Михаил Зубчук исчез по дороге домой 11 апреля, когда возвращался с празднования дня рождения подруги. Его стали искать родные, друзья, волонтеры, полицейские, спасатели, нацгвардейцы. Тело нашли в озере 22 апреля.

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