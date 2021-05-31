Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера

Сегодня исполняется 40 дней как в Виннице нашли тело пропавшего 23-летнего Михаила Зубчука. До сих пор неизвестно, при каких обстоятельствах он погиб в местном озере на глубине 3 м.
Также нет результатов судмедэкспертизы, что стало причиной его смерти, рассказала Gazeta.ua мать погибшего парня Надежда Лукаш.
"По делу еще ничего не известно, заключение экспертизы еще нет и до конца месяца не будет, потому что судмедэксперт до конца месяца болеет. Полиция сначала говорила только о самоубийстве. Но он не мог себе ничего причинить. Поэтому ни о каком суициде и речи не могло быть. Никогда не жаловался, что ему тяжело. С детства внушала ему, любая проблема решается, если ее обсуждать в семье. Тем более, в понедельник должен был поддержать меня на курсе химиотерапии, - говорит Надежда Ивановна. - Теперь полиция озвучивает версию несчастного случая. И списать все на несчастный случай тоже нереально. Будто споткнулся и упал. К тому месту, где его нашли, надо пройти большое расстояние по узенькой тропинке, пригибаясь, там над тропой растут деревья. С его ростом, 2 метра, надо было бы постоянно идти изогнутым в темноте. Во-вторых, под берегом Мишуни было бы чуть выше колен. В-третьих, он умел плавать".
В пресс-центре областной полиции подтвердили, что в уголовном производстве проводятся судебно-медицинские экспертизы. По их заключению примут процессуальное решение. Еще нет результатов.
Михаил Зубчук был единственным сыном у матери. Его женщина родила в 36 лет. Затем заболела в 2009 году. Пережила 3 операции, химиотерапии после каждой, лучевое лечение. Все эти годы сын постоянно поддерживал мать.
"В этом году на 8 марта лежала в онкоцентре после операции. Никого в отделение не пропускают. То он с девушкой в 8 утра нашли проход через аптеку, позвонили мне, чтобы я спустилась туда и принесли цветы, торт. Не всех больных родные по телефону поздравили, а мои дети уже приехали и поздравили меня лично. И после всего этого следователь скажет мне о самоубийстве сына, - вспоминает Надежда Лукаш. - Мишуня заботился обо мне, помогал во всем. Всегда целовал, когда выходил из дома. Звонил несколько раз в день, чтобы поговорить. Знала о всех его друзьях или знакомых. Знала всегда куда он идет и это не был контроль. Говорила, все равно не лягу спать спокойно, пока не буду знать, что он уже дома".
Михаила Зубчука знали, как уравновешенного и спокойного парня. Его любили и уважали за рассудительность и порядочность, отмечает мать.
"Чтобы вывести из себя, это надо постараться. Очень легко находил общий язык с людьми. Имел очень много друзей, "Мишаня" - так его называли все друзья, а для родственников он с детства и по сей день был "Мишутка", - говорит женщина.
Парень хоть выучился на автомеханика, но последние два года работал в магазинах "Киевстар". Планировал сделать предложение любимой девушке Наталье, с которой встречался 5 лет.
"Мечтал иметь семью, детей и обязательно дом. Чтобы был свой двор, а во дворе кот, собака и BMW, - говорит женщина. - Мишка был очень добряк, которых еще надо поискать. Последнее отдаст, поделится. Все встречные собаки, кошки были его друзьями с детства. У нас 13 лет жил кот Тимошка. Когда он заболел, то Мишка две недели из пипетки кормил его и вылечил".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Похоронили Михаила Зубчука 24 апреля в селе Надднестрянское Муровано-Куриловецкого района.
"Там похоронены моя мама, отец, мои две бабушки и дедушка. Поэтому решила похоронить его возле родных. Хотя могилы и не рядом с родными, но и не далеко, - добавляет Надежда Ивановна. - На сорок дней, 31 мая, тоже поехали с друзьями Мишани на его могилу навестить. А с его девушкой Наташкой навещаем каждые выходные. Посидим, поговорим с ним. Рассказываем ему как нам его не хватает. Мишку хоронили в день рождения Наташки. А в этот день планировал ей сделать предложение оригинально. В этом должны были помочь его друзья - любители BMW".
Михаил Зубчук исчез по дороге домой 11 апреля, когда возвращался с празднования дня рождения подруги. Его стали искать родные, друзья, волонтеры, полицейские, спасатели, нацгвардейцы. Тело нашли в озере 22 апреля.
Комментарии