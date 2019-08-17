Голливудский актер умер от рака легких

Американский актер Питер Фонда снялся более чем в 100 фильмах. Фото: Википедия

В США умер голливудский актер и режиссер Питер Фонда. Из-за рака легких у него возникла дыхательная недостаточность. Ему было 79 лет.

По словам родственников, Фонда умер 16 августа во своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает издание The Hollywood Reporter.

"И хотя мы скорбим о гибели этого милого и доброго человека, мы также хотим, чтобы все помнили его неукротимый дух и любовь к жизни. В честь Питера, пожалуйста, поднимите бокал за свободу", - говорится в сообщении родных Фонды.

Питер Фонда за свою карьеру сыграл более чем в 100 фильмах. Самые известные: "Беспечный ездок", "Золотые Ули" и "Страсть Эйн Рэнд". Дважды он становился обладателем премии "Золотой Глобус", 3 раза номинировался на премию "Оскар".

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Питер Фонда трижды был женат. У него осталось 2 детей.

В Беларуси умер советский актер Августин Милованов. Ему было 83 года, сообщили в Национальном академическом театре имени Янки Купалы в Минске.