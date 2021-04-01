Год назад умер отец Святослава Вакарчука

С Иваном Вакарчуком прощались в Свято-Покровской церкви во Львове. Фото: Святослав Вакарчук в Facebook

4 апреля 2020 умер 73-летний Иван Вакарчук. Был физиком и политиком. Болел, в 2018 году перенес инсульт.

Похоронили на Лычаковском кладбище во Львове. Рядом - могилы поэта Ивана Франко и оперной певицы Соломии Крушельницкой.

"Не стало моего ближайшего друга. Человека, который чувствовал, понимал и знал меня лучше, чем кто-либо на Земле", - написал об отце певец 44-летний Святослав Вакарчук в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчук вживую выступит в Clubhouse

Ученый родом из Молдовы. Окончил Львовский университет им. Ивана Франко. Позже преподавал в нем, дважды его избирали ректором. Всего на этой должности был 20 лет. Министерство образования возглавлял 3 года. За его каденции произошли серьезные реформы. В частности, ввели внешнее независимое оценивание. В 2007 получил орден Героя Украины.

С Иваном Вакарчуком прощались в Свято-Покровской церкви во Львове. Из-за карантина туда пускали по одному. Церемонию транслировали онлайн. У Ивана Александровича остались жена Светлана, сыновья Святослав и Олег.

6 марта в день рождения Ивана Вакарчука, его сын Святослав Вакарчук представил сольный альбом - "Оранжерея", который посвятил памяти отца. Пластинка содержит 12 песен. Записывали без предварительных репетиций.