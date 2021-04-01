Год назад умер отец Святослава Вакарчука

 
Ексклюзивы
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1341
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 513
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 198
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 585
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1152
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 630
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 540
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 1089
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 585
Фото
Все фото
4
5
15
11
3
&quot;Церковь будет опекать&quot;: митрополит Епифаний призвал поддержать 13 сирот из семьи Родиковых
"Церковь будет опекать": митрополит Епифаний призвал поддержать 13 сирот из семьи Родиковых
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
&quot;Имела сердце воина&quot;: попрощались с диссиденткой, участницей ОУН-УПА Ольгой Горынь
"Имела сердце воина": попрощались с диссиденткой, участницей ОУН-УПА Ольгой Горынь
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Видео
Все видео
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"
Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"
Умер дирижер хора им. Веревки
Умер дирижер хора им. Веревки
Элизабет Тейлор "опоздала" на собственные похороны
Элизабет Тейлор "опоздала" на собственные похороны
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1341
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 180
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1062
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 909
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 342
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
02 апреля 2021
1 Просмотров: 666
На дитя
Був ранок неділі. Падав дощ. Я сидів на балконі "хрущовки", крутився в розламаному офісному кріслі, курив і вдивлявся в гілля Печерська. Насувалася ...
воскресенье, 04 апреля 2021 10:00

Год назад умер отец Святослава Вакарчука

  Комментировать
Год назад умер отец Святослава Вакарчука
С Иваном Вакарчуком прощались в Свято-Покровской церкви во Львове. Фото: Святослав Вакарчук в Facebook

4 апреля 2020 умер 73-летний Иван Вакарчук. Был физиком и политиком. Болел, в 2018 году перенес инсульт.

Похоронили на Лычаковском кладбище во Львове. Рядом - могилы поэта Ивана Франко и оперной певицы Соломии Крушельницкой.

"Не стало моего ближайшего друга. Человека, который чувствовал, понимал и знал меня лучше, чем кто-либо на Земле", - написал об отце певец 44-летний Святослав Вакарчук в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчук вживую выступит в Clubhouse

Ученый родом из Молдовы. Окончил Львовский университет им. Ивана Франко. Позже преподавал в нем, дважды его избирали ректором. Всего на этой должности был 20 лет. Министерство образования возглавлял 3 года. За его каденции произошли серьезные реформы. В частности, ввели внешнее независимое оценивание. В 2007 получил орден Героя Украины.

С Иваном Вакарчуком прощались в Свято-Покровской церкви во Львове. Из-за карантина туда пускали по одному. Церемонию транслировали онлайн. У Ивана Александровича остались жена Светлана, сыновья Святослав и Олег.

6 марта в день рождения Ивана Вакарчука, его сын Святослав Вакарчук представил сольный альбом - "Оранжерея", который посвятил памяти отца. Пластинка содержит 12 песен. Записывали без предварительных репетиций.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Год назад умер отец Святослава Вакарчука». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
апреля

Год назад умер отец Святослава Вакарчука

Умер авиаконструктор, которий построил крупнейший в мире грузовой самолет

Самое читаемое
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео Просмотров: 54153
Американский &quot;шпион&quot; 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
Американский "шпион" 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
31
 Просмотров: 25659
Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки
Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки Просмотров: 15228
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
6
 Просмотров: 10521
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
7
 Просмотров: 9306
Некрологи
Умер авиаконструктор, которий построил крупнейший в мире грузовой самолет
Умер авиаконструктор, которий построил крупнейший в мире грузовой самолет
 Просмотров: 882
Папа Римский умер за 7 минут до вечерней молитвы
Папа Римский умер за 7 минут до вечерней молитвы
 Просмотров: 477
"Церковь будет опекать": митрополит Епифаний призвал поддержать 13 сирот из семьи Родиковых
"Церковь будет опекать": митрополит Епифаний призвал поддержать 13 сирот из семьи Родиковых
4
 Просмотров: 504
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
10
 Просмотров: 1152
Ньютон страдал от буллінга
Ньютон страдал от буллінга
 Просмотров: 243
Больше всего комментируют
5
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
4
Россия может потерять часть своих территорий - секретарь СНБО
4
В ОП сообщили новые детали разговора Зеленского с Байденом
4
Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе
3
На заседании СНБО будут говорить о "наведении справедливости в стране"
Голосов: 436
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть