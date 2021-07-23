Футболист погиб в ДТП, военный умер от ожогов: кого не стало на этой неделе

19 июля в результате страшного ДТП погиб украинский футболист 31-летний Игорь Цимбалистый. Трагедия произошла в городе Бурштын Ивано-Франковской области.

Водитель Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Tata. В результате аварии водитель легковика погиб на месте. Футболист был одним из его пассажиров и вскоре умер в больнице.

Игорь Цимбалистый выступал в областных футбольных и футзальных турнирах. Играл за профессиональные команды "Энергетик" с Бурштина и "Единство" с Плисок. Последняя его команда - "Прикарпатье-Тепловик" из Ивано-Франковска.

Автор: Facebook Футболист 31-летний Игорь Цимбалистый погиб в результате страшного ДТП

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Военный Александр Горбенко скончался 19 июня в больнице на Днепропетровщине. Парню было 29 лет.

Александр был ранен 15 июля в 21:30 во время обстрела боевиков - он получил 80% ожогов тела.

Горбенко служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. Стал на защиту страны 2014 года.

Автор: Facebook Украинский военный 29-летний Александр Горбенко умер в больнице из-за ранения

21 июля во Львове умер детский врач-хирург Игорь Павлик. Медику было 57 лет.

Павлик работал в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре в течение 27 лет. Направлениями работы врача была урология - пороки развития мочеполовой системы, общая хирургия и пластическая хирургия.

Причина смерти Игоря Павлика пока неизвестна.

Автор: Facebook Детский врач-хирург Игорь Павлик умер 21 июля. Ему было 57 лет

В городе Геническ Херсонской области трагически погиб 20-летний Владимир. Во время прыжка с катамарана в воду он ударился о дно и сломал шею.

Вместе с мамой парень приехал на отдых из Днепра. 21 июля они вдвоем решили прокатиться на катамаране. Парень захотел продемонстрировать маме свой прыжок в воду.

По предварительной информации, он прыгнул на мелководье и сильно ударился о дно.

Медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть парня. Он был единственным сыном, об этом мать Наталья Николенко написала в Facebook.

Автор: Facebook В курортном Геническе Херсонской области смертельно травмирован 20-летний Владимир. Он прыгнул в воду с катамарана и сломал шею на глазах у матери

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В Испании погибла 47-летняя Ирина Борис. Украинку и 6-летнего сына накрыла морская волна. В день трагедии семья отдыхала на море. Муж, который был на берегу с меньшей дочерью, услышал крик жены о помощи. Спасти успел только сына, жену волна унесла в море.