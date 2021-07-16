Пуля попала в голову и волна отнесла в море: кого не стало на этой неделе

В Москве 13 июля не стало режиссера 76-летнего Александра Стефановича. В начале месяца заразился коронавирусом. Лечился дома. Обратился к врачам, когда начались проблемы с дыханием. Медики неделю боролись за его жизнь. Умер в реанимации.

Стефанович работал режиссером на "Мосфильме". Стал автором более 40 документальных лент. Первым в Советском Союзе начал снимать музыкальные клипы. Дважды был женат. Первой женой стала актриса Наталья Богунова. С певицей Аллой Пугачевой прожил три года. Он стал создателем ее сценического образа.

Автор: ТАСС Медики неделю боролись за его жизнь режиссера Александра Стефановича

Кого еще не стало на этой неделе, читайте в материале Gazeta.ua.

В американском Кливленде умер от онкологии пластический хирург 84-летнй Богдан Чепак. Богдан Чепак родился в Тернопольской области. 12-летним с родителями эмигрировал в США. Изучал инженерные науки и биологию. Получил степень в области медицины в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана. 50 лет занимался пластической хирургией в клинике Кливленда. Был членом правления Украинского музея-архива в Кливленде. Делал пожертвования и выдавал гранты на культурные и просветительские проекты на родине. Поддерживал Национальный университет "Острожская академия". По завещанию, он должен получить часть его состояния.

Автор: Facebook Пластический хирург Богдан Чепак умер через онологию. С 12 лет он жил в США, но делал пожертвования на осуществление культурных и просветительских проектов в Украине

Российского музыканта и актера Петра Мамонова ни стало в 70 лет. Умер в московской больнице от коронавирусной инфекции. Его легкие были поражены почти на 90%. Петр Мамонов стал популярным как участник группы "Звуки Му". Коллектив исполнял музыку в экспериментальных жанрах: психоделический рок, постпанк и лоу-фай. Также снимался в кино. Сыграл почти в 20 фильмах. Дважды был женат. Осталось двое сыновей. Отрицал агрессию РФ против Украины, ездил в оккупированный Крым. В 2017 году его внесли в базу "Миротворец".

Автор: УНИАН Российский музыкант Петр Мамонов умер от коронавирусной инфекции. Его легкие были поражены почти на 90 процентов

15 июля в Нидерландах умер журналист 64-летний Питер де Вриз. На прошлой неделе мужчину госпитализировали в критическом состоянии после того, как неизвестные совершили покушение на его жизнь. Журналист скончался от тяжелых травм - в Питера де Вриза выстрелили пять раз с близкого расстояния. Одна пуля попала в голову.

Де Вриз был одним из самых авторитетных и известных уголовных журналистов в Нидерландах. Репортер освещал деятельность организованных преступных группировок и наркокартелей.

Автор: Peter Dejong /AP Журналист Питер де Вриз умер в результате покушения на жизнь. В него выстрелили пять раз с близкого расстояния

В Тбилиси скончался оператор телеканала "Пирвели" 37-летний Лексо Лашкарава, которого 5 июля избили противники "Марша достоинства" в поддержку сообщества ЛГБТ. Через неделю после избиения Лашкараву нашла мертвым в постели мать. Пока официальная причина смерти неизвестна. Родственники заявляют, что он был здоровым и умер именно вследствие травм.

Автор: Facebook Грузинский телеоператор Лексо Лашкарава умер через неделю после избиения в центре Тбилиси

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Франции умер украинский журналист

В Испании погибла 47-летняя Ирина Борис. Украинку и 6-летнего сына накрыла морская волна.

Погибшая родом из города Бережаны Тернопольской области. В Испании прожила 20 лет, получила еще одно высшее образование. Выучила испанский и английский языки, работала в туристическом агентстве. Там вышла замуж за местного и родила двоих детей.

В день трагедии семья отдыхала на море. Муж, который был на берегу с меньшей дочерью, услышал крик жены о помощи. Спасти успел только сына, жену волна унесла в море.

Умер солист Хора Турецкого 49-летний Борис Горячев. Причиной смерти стал коронавирус, с которым певец боролся три недели. Хор Турецкого Министерство культуры Украины внесло в перечень тех, кто угрожает нацбезопасности Украины.