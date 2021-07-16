Пуля попала в голову и волна отнесла в море: кого не стало на этой неделе

 
Ексклюзивы
1/5
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Просмотров: 117
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 252
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 135
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
Просмотров: 630
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 783
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
Просмотров: 414
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 504
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 495
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 783
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1746
Фото
Все фото
16
10
5
18
4
&quot;Все называли его отцом&quot;: похоронили военного медика Юрия Письменного
"Все называли его отцом": похоронили военного медика Юрия Письменного
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
В Киеве попрощались с политблогером Горьким Луком
В Киеве попрощались с политблогером Горьким Луком
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
Видео
Все видео
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 585
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1746
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 540
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 621
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 351
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 июля 2021
Просмотров: 27
Собачі будки культури
Днями Ініціативна група "Першого грудня" та Український ПЕН виступили зі спільною заявою. Дали оцінку ситуації, в якій опинилися українські ...
пятница, 16 июля 2021 17:16

Пуля попала в голову и волна отнесла в море: кого не стало на этой неделе
5

  Комментировать

В Москве 13 июля не стало режиссера 76-летнего Александра Стефановича. В начале месяца заразился коронавирусом. Лечился дома. Обратился к врачам, когда начались проблемы с дыханием. Медики неделю боролись за его жизнь. Умер в реанимации.

Стефанович работал режиссером на "Мосфильме". Стал автором более 40 документальных лент. Первым в Советском Союзе начал снимать музыкальные клипы. Дважды был женат. Первой женой стала актриса Наталья Богунова. С певицей Аллой Пугачевой прожил три года. Он стал создателем ее сценического образа.

Автор: ТАСС
  Медики неделю боролись за его жизнь режиссера Александра Стефановича
Медики неделю боролись за его жизнь режиссера Александра Стефановича

Кого еще не стало на этой неделе, читайте в материале Gazeta.ua.

В американском Кливленде умер от онкологии пластический хирург 84-летнй Богдан Чепак. Богдан Чепак родился в Тернопольской области. 12-летним с родителями эмигрировал в США. Изучал инженерные науки и биологию. Получил степень в области медицины в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана. 50 лет занимался пластической хирургией в клинике Кливленда. Был членом правления Украинского музея-архива в Кливленде. Делал пожертвования и выдавал гранты на культурные и просветительские проекты на родине. Поддерживал Национальный университет "Острожская академия". По завещанию, он должен получить часть его состояния.

Автор: Facebook
  Пластический хирург Богдан Чепак умер через онологию. С 12 лет он жил в США, но делал пожертвования на осуществление культурных и просветительских проектов в Украине
Пластический хирург Богдан Чепак умер через онологию. С 12 лет он жил в США, но делал пожертвования на осуществление культурных и просветительских проектов в Украине

Российского музыканта и актера Петра Мамонова ни стало в 70 лет. Умер в московской больнице от коронавирусной инфекции. Его легкие были поражены почти на 90%. Петр Мамонов стал популярным как участник группы "Звуки Му". Коллектив исполнял музыку в экспериментальных жанрах: психоделический рок, постпанк и лоу-фай. Также снимался в кино. Сыграл почти в 20 фильмах. Дважды был женат. Осталось двое сыновей. Отрицал агрессию РФ против Украины, ездил в оккупированный Крым. В 2017 году его внесли в базу "Миротворец".

Автор: УНИАН
  Российский музыкант Петр Мамонов умер от коронавирусной инфекции. Его легкие были поражены почти на 90 процентов
Российский музыкант Петр Мамонов умер от коронавирусной инфекции. Его легкие были поражены почти на 90 процентов

15 июля в Нидерландах умер журналист 64-летний Питер де Вриз. На прошлой неделе мужчину госпитализировали в критическом состоянии после того, как неизвестные совершили покушение на его жизнь. Журналист скончался от тяжелых травм - в Питера де Вриза выстрелили пять раз с близкого расстояния. Одна пуля попала в голову.

Де Вриз был одним из самых авторитетных и известных уголовных журналистов в Нидерландах. Репортер освещал деятельность организованных преступных группировок и наркокартелей.

Автор: Peter Dejong /AP
  Журналист Питер де Вриз умер в результате покушения на жизнь. В него выстрелили пять раз с близкого расстояния
Журналист Питер де Вриз умер в результате покушения на жизнь. В него выстрелили пять раз с близкого расстояния

В Тбилиси скончался оператор телеканала "Пирвели" 37-летний Лексо Лашкарава, которого 5 июля избили противники "Марша достоинства" в поддержку сообщества ЛГБТ. Через неделю после избиения Лашкараву нашла мертвым в постели мать. Пока официальная причина смерти неизвестна. Родственники заявляют, что он был здоровым и умер именно вследствие травм.

Автор: Facebook
  Грузинский телеоператор Лексо Лашкарава умер через неделю после избиения в центре Тбилиси
Грузинский телеоператор Лексо Лашкарава умер через неделю после избиения в центре Тбилиси

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Франции умер украинский журналист

В Испании погибла 47-летняя Ирина Борис. Украинку и 6-летнего сына накрыла морская волна.

Погибшая родом из города Бережаны Тернопольской области. В Испании прожила 20 лет, получила еще одно высшее образование. Выучила испанский и английский языки, работала в туристическом агентстве. Там вышла замуж за местного и родила двоих детей.

В день трагедии семья отдыхала на море. Муж, который был на берегу с меньшей дочерью, услышал крик жены о помощи. Спасти успел только сына, жену волна унесла в море.

Умер солист Хора Турецкого 49-летний Борис Горячев. Причиной смерти стал коронавирус, с которым певец боролся три недели.

Хор Турецкого Министерство культуры Украины внесло в перечень тех, кто угрожает нацбезопасности Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пуля попала в голову и волна отнесла в море: кого не стало на этой неделе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

"Почем ваша голова? Это ваша печень, хозяйка?" - открыли Бессарабский рынок

Испытали самое мощное в мире оружие

Загорелись цистерны с желтым фосфором

Всегда востребованы: бухгалтеры отмечают профессиональный праздник

Приняли исторический документ

Обязательное употребление украинского языка подтвердили законом

Фракция раскололась

Открыли самый страшный концлагерь

Самое читаемое
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
26
 Просмотров: 17847
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен 8 Просмотров: 16083
Аномальная жара спадет: назвали дату
Аномальная жара спадет: назвали дату Просмотров: 10656
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
 Просмотров: 7164
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
 Просмотров: 7029
Некрологи
Петра Мамонова похоронят в стеклянном гробу
Петра Мамонова похоронят в стеклянном гробу Просмотров: 729
Умер солист Хора Турецкого
Умер солист Хора Турецкого Просмотров: 306
Ярослав Журавель умирал на солнце от полученных ран
Ярослав Журавель умирал на солнце от полученных ран
 Просмотров: 1449
На отдыхе в Испании погибла украинка
На отдыхе в Испании погибла украинка Просмотров: 954
Во Франции умер украинский журналист
Во Франции умер украинский журналист Просмотров: 810
Больше всего комментируют
8
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
2
Арестович завел пластинку Колесниченко-Кивалова о "региональном статусе русского"
1
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1
"Я украинец, у меня все украинское" - Ракицкий не хочет оставаться в России
1
Внимание на наказаниях акцентируют враги языкового закона
Голосов: 766
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть