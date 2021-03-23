Элизабет Тейлор "опоздала" на собственные похороны

Голливудской актрисы Элизабет Тейлор не стало 23 марта 2011 года. За месяц до смерти ее госпитализировали с диагнозом острая сердечная недостаточность. Легенда кино, карьера которой продолжалась почти 70 лет, умерла в лос-анджелесском медицинском центре Cedar-Sinai в окружении своих 4 детей. Тейлор было 79 лет.

Элизабет Роузмонд Тейлор родилась 27 февраля 1932-го в английском Лондоне. Ее мать была актрисой, а отец - арт-дилером из США. В детстве ее перевезли в американский Лос-Анджелес, где началась карьера Тейлор. Впервые снялась в кино 9-летней.

Автор: Reuters Благодаря таланту и красоте Тейлор стала самой высокооплачиваемой и востребованной актрисой своего времени

Актриса сыграла главную роль в фильме "Заговорщик" в 1951 году. Лента была провальной, но игра Тейлор привлекла внимание критиков. Успех пришел к ней после фильма "Место под солнцем".

В течение почти 70-летней карьеры Тейлор снялась в более 50 фильмах. Самыми известными картинами являются "Клеопатра" и "Кто боится Вирджинию Вулф?", которые считаются шедеврами мирового кино. В 1963-м за участие в фильме "Клеопатра" Тэйлор получила рекордные на то время $12 млн.

Тейлор номинировали на премию "Оскар" за лучшую женскую роль 5 раз. Дважды получала статуэтку. Впервые ей вручили награду в 1960 году за то, как она сыграла в кинокартине "Баттерфилд, 8". 2-й "Оскар" получила после фильма "Кто боится Вирджинию Вулф?" в 1966-м. Зрителям Тейлор больше всего запомнилась в образе Клеопатры. Одноименный фильм презентовали в 1963-м. Благодаря таланту и красоте она стала самой высокооплачиваемой и востребованной актрисой своего времени.

Мне очень повезло. Я пожила на славу

Тейлор выходила замуж 8 раз за 7 мужчин. Актриса в одном из интервью признавалась: "Я прожила столько, что хватило бы на 4 жизни. Мне повезло, я пожила на славу".

В 18 лет она вышла замуж за наследника империи отелей класса люкс - Конрада Хилтона. 4 года спустя вышла замуж за актера Майкла Уайлдинга. У супругов родились 2 сына - Крис и Майкл. Их брак длился 3 года.

Тейлор ушла от актера к кинопродюсеру Майку Тодду, от которого родила дочь Лизу. Когда продюсер погиб в автокатастрофе, актриса была в отчаянии. Она нашла утешение в компании певца Эдди Фишера. В 1959-м вышла за него замуж. Супруги были вместе 5 лет.

Автор: Reuters Элизабет Тейлор и Рок Хадсон в сцене из фильма "Гигант" в 1956-м

Следующим мужем стал актер Ричард Бертон, с которым Тейлор познакомилась на съемках фильма "Клеопатра". Она дважды выходила за него замуж - в 1964-м и 1975 году. Пара удочерила 3-летнюю девочку Марию. 2-й их брак длился 5 месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Он умел творить счастье": Лесь Танюк умер от рака

Год спустя актриса вышла замуж за политика Джона Ворнера, который впоследствии стал сенатором США от республиканцев. Сначала Тейлор утверждала, что наконец обрела покой. Но пара рассталась в 1982-м.

В 1983 году актриса лечилась в частной клинике от наркотической и алкогольной зависимости. Там она познакомилась со строителем Ларри Фортенски, который был моложе за актрису на 20 лет. Они поженились в калифорнийском ранчо певца Майкла Джексона. 5 лет спустя супруги разорвали отношения. Развод стоил Тейлор $1,6 млн. После этого Тейлор завела собаку породы мальтийская болонка по кличке Дейзи.

В последние 15 лет актриса болела. Перенесла 2 замены кости бедра, защемление позвонков, тяжелое воспаление легких. 1997-го ей сделали операцию по удалению злокачественной опухоли мозга.

В начале 2000-х Тейлор почти не снималась. Часто участвовала в кампаниях по борьбе со СПИДом. В 2004-м у актрисы обнаружили сердечную недостаточность и сколиоз. Самостоятельно она больше не могла передвигаться. Заказала инвалидную коляску, которая была покрыта золотом и инкрустированная драгоценными камнями. Последний раз появилась на публике 2005 года. Тогда актриса выступила в поддержку Майкла Джексона: его обвиняли в сексуальных домогательствах к детям.

Автор: Reuters Актриса выходила замуж 8 раз

Двукратная обладательница "Оскара" умерла 23 марта 2011-го в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность. Ее похоронили 24 марта на том же кладбище, что и Майкла Джексона, с которым актриса дружила. На церемонии присутствовали только ее родственники, в том числе четверо детей и 10 внуков. Согласно завещанию Тейлор, похороны начались с опозданием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От гриппа умерла 25-летняя актриса

"Мисс Тейлор распорядилась, чтобы церемония началась по меньшей мере на 15 минут позже, чем было объявлено, со слов "Она хотела опоздать даже на собственные похороны", - рассказывал представитель актрисы.

Элизабет Тейлор стала первой голливудской актрисой, которая получила миллионный гонорар за роль Клеопатры. Она чаще других появлялась на обложке журнала "People", уступив только принцессе Диане. В свой 54-й день рождения она сказала: "Я думаю, что повзрослела наконец".