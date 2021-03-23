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вторник, 23 марта 2021 13:38

Элизабет Тейлор "опоздала" на собственные похороны

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Голливудской актрисы Элизабет Тейлор не стало 23 марта 2011 года. За месяц до смерти ее госпитализировали с диагнозом острая сердечная недостаточность. Легенда кино, карьера которой продолжалась почти 70 лет, умерла в лос-анджелесском медицинском центре Cedar-Sinai в окружении своих 4 детей. Тейлор было 79 лет.

Элизабет Роузмонд Тейлор родилась 27 февраля 1932-го в английском Лондоне. Ее мать была актрисой, а отец - арт-дилером из США. В детстве ее перевезли в американский Лос-Анджелес, где началась карьера Тейлор. Впервые снялась в кино 9-летней.

Автор: Reuters
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Актриса сыграла главную роль в фильме "Заговорщик" в 1951 году. Лента была провальной, но игра Тейлор привлекла внимание критиков. Успех пришел к ней после фильма "Место под солнцем".

В течение почти 70-летней карьеры Тейлор снялась в более 50 фильмах. Самыми известными картинами являются "Клеопатра" и "Кто боится Вирджинию Вулф?", которые считаются шедеврами мирового кино. В 1963-м за участие в фильме "Клеопатра" Тэйлор получила рекордные на то время $12 млн.

Тейлор номинировали на премию "Оскар" за лучшую женскую роль 5 раз. Дважды получала статуэтку. Впервые ей вручили награду в 1960 году за то, как она сыграла в кинокартине "Баттерфилд, 8". 2-й "Оскар" получила после фильма "Кто боится Вирджинию Вулф?" в 1966-м. Зрителям Тейлор больше всего запомнилась в образе Клеопатры. Одноименный фильм презентовали в 1963-м. Благодаря таланту и красоте она стала самой высокооплачиваемой и востребованной актрисой своего времени.

Мне очень повезло. Я пожила на славу

Тейлор выходила замуж 8 раз за 7 мужчин. Актриса в одном из интервью признавалась: "Я прожила столько, что хватило бы на 4 жизни. Мне повезло, я пожила на славу".

В 18 лет она вышла замуж за наследника империи отелей класса люкс - Конрада Хилтона. 4 года спустя вышла замуж за актера Майкла Уайлдинга. У супругов родились 2 сына - Крис и Майкл. Их брак длился 3 года.

Тейлор ушла от актера к кинопродюсеру Майку Тодду, от которого родила дочь Лизу. Когда продюсер погиб в автокатастрофе, актриса была в отчаянии. Она нашла утешение в компании певца Эдди Фишера. В 1959-м вышла за него замуж. Супруги были вместе 5 лет.

Автор: Reuters
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Элизабет Тейлор и Рок Хадсон в сцене из фильма "Гигант" в 1956-м

Следующим мужем стал актер Ричард Бертон, с которым Тейлор познакомилась на съемках фильма "Клеопатра". Она дважды выходила за него замуж - в 1964-м и 1975 году. Пара удочерила 3-летнюю девочку Марию. 2-й их брак длился 5 месяцев.

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Год спустя актриса вышла замуж за политика Джона Ворнера, который впоследствии стал сенатором США от республиканцев. Сначала Тейлор утверждала, что наконец обрела покой. Но пара рассталась в 1982-м.

В 1983 году актриса лечилась в частной клинике от наркотической и алкогольной зависимости. Там она познакомилась со строителем Ларри Фортенски, который был моложе за актрису на 20 лет. Они поженились в калифорнийском ранчо певца Майкла Джексона. 5 лет спустя супруги разорвали отношения. Развод стоил Тейлор $1,6 млн. После этого Тейлор завела собаку породы мальтийская болонка по кличке Дейзи.

В последние 15 лет актриса болела. Перенесла 2 замены кости бедра, защемление позвонков, тяжелое воспаление легких. 1997-го ей сделали операцию по удалению злокачественной опухоли мозга.

В начале 2000-х Тейлор почти не снималась. Часто участвовала в кампаниях по борьбе со СПИДом. В 2004-м у актрисы обнаружили сердечную недостаточность и сколиоз. Самостоятельно она больше не могла передвигаться. Заказала инвалидную коляску, которая была покрыта золотом и инкрустированная драгоценными камнями. Последний раз появилась на публике 2005 года. Тогда актриса выступила в поддержку Майкла Джексона: его обвиняли в сексуальных домогательствах к детям.

Автор: Reuters
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Двукратная обладательница "Оскара" умерла 23 марта 2011-го в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность. Ее похоронили 24 марта на том же кладбище, что и Майкла Джексона, с которым актриса дружила. На церемонии присутствовали только ее родственники, в том числе четверо детей и 10 внуков. Согласно завещанию Тейлор, похороны начались с опозданием.

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"Мисс Тейлор распорядилась, чтобы церемония началась по меньшей мере на 15 минут позже, чем было объявлено, со слов "Она хотела опоздать даже на собственные похороны", - рассказывал представитель актрисы.

Элизабет Тейлор стала первой голливудской актрисой, которая получила миллионный гонорар за роль Клеопатры. Она чаще других появлялась на обложке журнала "People", уступив только принцессе Диане. В свой 54-й день рождения она сказала: "Я думаю, что повзрослела наконец".

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Дата
23
марта

Элизабет Тейлор "опоздала" на собственные похороны

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