"Единый Назарбаев, которого жалко" — умер внук экс-президента Казахстана Назарбаева

В октябре 2019-го Айсултан был условно осужден британским судом. Фото: Facebook

16 августа в столице Британии, Лондоне, умер Айсултан Назарбаев, 29-летний внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. СМИ утверждают, что он умер от сердечного приступа. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Дарига Назарбаева — мать Айсултана — на странице Фонда Нурсултана Назарбаева, который возглавляет Дарига, подтвердила информацию о смерти сына.

"Моя семья глубоко скорбит по поводу смерти нашего Айсултана. И в этот очень тяжелый для нас время мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утраты," — написала єкс-спикер парламента Казахстана Дарига Назарбаева.

В октябре 2019-го Айсултан был условно осужден британским судом. Он напал на полицейского. За это его обязали пройти лечение от наркозависимости.

В феврале Назарбаев пригласил политическое убежище в Великобритании, о чем публично объявил.

Последние месяцы Айсултан Назарбаев постоянно критиковал казахстанскую власть и членов ее влиятельной семьи. Из-за этого попадал в заголовки новостей. На своей странице в Facebook он писал о коррупции, отмывания денег и утверждал, что главными во всех теневых схемах есть семья Назарбаева. Позже он заявлял, что его жизни угрожает опасность.

Назарбаевы в ответ молчали. В феврале этого года Дауран Абаев, экс-министр информации и общественного развития, сказал, что "не этично обсуждать и цитировать человека, который лечится от наркозависимости".

После смерти внука экс-президента Казахстана Назарбаева появилось много публикаций в социальных сетях казахского сектора.

"Путь Айсултана - это путь разрушения. Так часто бывает в известных семьях. У этого парня было все, о чем только можно мечтать. Айсултан сначала закончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте, затем играл в юношеской команде" Портсмута ", удачно женился на девочке из семьи олигарха Боранбаева. Это то, что было видно простым людям до того, как Айсултан Назарбаев завел страницу в Facebook. в этой социальной сети мы узнали обо всем остальном. О том, что Айсултан - наркоман, он сын своего деда, а не внук, что его мать занимается черной магией и другой трэш. Айсултан Назарбаев нанес колоссальный ущерб по репутации семьи казахстанского диктатора. И ушел, не дожив до 30 лет. К сожалению, так и оставшись заложником своей громкой фамилии ", — написала казахская журналистка Наталья Садыкова в Facebook.

Айсултан Назарбаев - второй сын покойного экс-мужа Рахата Алиева и Назарбаевой. Отец Айсултана постоянно критиковал бывшего президента Казахстана Назарбаева. Рахат Алиев умер в австрийской тюрьме в 2015 году. По официальной версии, Алиев покончил жизнь самоубийством.

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"Айсултан говорил, что его убьют, как и отца, который его воспитал, - Рахата Алиева. Свершилось? Единственный Назарбаев, которого жалко. Так и ушел из жизни недолюбленным и непонятым", - написала Шолпан Есмухамбетова, руководитель Комитета по связям с общественностью Expo&Women.

Мать Тараса Матвеева - погибшего Героя Украины - Валентина Матвеев поделилась воспоминаниями о сыне в Facebook. Тарас был общественным активистом, майдановцев, журналистом. После начала войны защищал Украину в зоне ООС. 15 августа произвели сорок с 31-летним Тарасом.