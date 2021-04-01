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четверг, 01 апреля 2021 11:29

"Церковь будет опекать": митрополит Епифаний призвал поддержать 13 сирот из семьи Родиковых
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Владимир и Диана Родиковы умерли от осложнений коронавируса. Супруги воспитывали 13 детей.
Фото: facebook.com/epifaniy
Владимир и Диана Родиковы умерли от осложнений коронавируса. Супруги воспитывали 13 детей.
Владимир и Диана Родиковы умерли от осложнений коронавируса. Супруги воспитывали 13 детей.
Владимир и Диана Родиковы умерли от осложнений коронавируса. Супруги воспитывали 13 детей.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал о семье Родиковых, где сиротами осталось 13 детей. Родители умерли от осложнений, вызванных коронавирусом: 20 березня умер 44-летний Владимир Родиков, а через 9 дней - его жена Диана, 45 лет.

Супруги Родиковы было родителями-воспитателями в детском доме семейного типа в селе Липовый Скиток под Киевом. Они воспитывали 5 своих и 8 приемных детей.

"Остались сиротами 13 детей. Я хорошо знаю эту семью, все трудности и испытания, которые они прошли как вынужденные переселенцы из-за войны на востоке Украины. Им пришлось покинуть родной дом в Макеевке, который впоследствии сожгли оккупанты, переехать в незнакомую для них Киевскую область, с самого начала обустраивать свою жизнь. Два года назад мною было совершено первое Таинство крещения как предстоятелем Православной Церкви Украины 9 детей этой семьи. Мы беспокоились об этой семье. Хорошо помню, как шумно, но очень уютно и по-домашнему каждый раз встречала эта семья, которая никогда не делила детей на "своих" и "усыновленных", где все дети росли в любви и согласии", - написал в Facebook митрополит Епифаний.

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Когда-то Владимир и Диана Родиковы поклялись заботиться не только о родных детях, но и о тех, кто лишен родительской любви. В 2014 году из-за войны им пришлось уехать из Макеевки, оставив там дом и вещи.

Автор: facebook.com/rodikovvladimir
  Владимир и Диана Родиковы умерли от осложнений коронавируса. Супруги воспитывали 13 детей.
Владимир и Диана Родиковы умерли от осложнений коронавируса. Супруги воспитывали 13 детей.

"В истории семьи Родиковых - история новейшей Украины: с ее положительными страницами, на которых есть сплоченность, сила, любовь и помощь ближним, и, как следствие, победа над обстоятельствами; но и с печальными также - где есть война, лишения, пандемия, а теперь еще и потеря обоих родителей.

Сегодня эта семья, эти 13 детей, как никогда, нуждаются в поддержке. Церковь продолжает всесторонне заниматься этой семьей, позаботится о ее духовных и материальных потребностях. Киевской епархией Православной Церкви Украины уже создан целевой "Благотворительный фонд помощи семье Родиковых", он поможет семье решить болезненные вопросы.

Но история детей Родиковых - испытание и вызов для всей страны. Вместе беду преодолевать легче, мы это знаем из многочисленных уроков нашей украинской истории. Впереди у этих детей вся жизнь, и в наших силах стать для них опорой - помочь получить качественное образование, содействовать развитию талантов, гарантировать трудоустройство по специальности, стать личным наставником - каждый, кто хочет помочь в самостоятельном жизненном старте этих детей, может выбрать свой путь поддержки. Чтобы в будущем они шагали духовно сильными, с чувством благодарности и взаимоподдержки, пример которой показали им родители, родная страна и народ", - призвал митрополит Епифаний.

Сейчас решается дальнейшая судьба детского дома семейного типа. По словам депутата Ирины Горбачевой, дом, в котором жила семья Родиковых, является собственностью Калиновского поселкового совета, его семье сдавали в аренду. Социальные работники и местные депутаты ищут детям новых опекунов. Дети Александра и Богдан уже совершеннолетние. Местные депутаты рассказывают, что, возможно, 20-летняя Александра возьмет на воспитание своих младших братьев и сестер.

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