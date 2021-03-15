Был с Черноволом в момент его гибели - прощаются с Дмитрием Понамарчуком

Дмитрий Понамарчук был прес-секретарем председателя Народного Руха Украины Вячеслава Черновола. Журналист болел 6 лет. Умер 12 марта. Фото: Facebook

Сегодня в Киеве прощаются с журналистом Дмитрием Понамарчуком. Он 8 лет был пресс-секретарем председателя Народного Руха Украины Вячеслава Черновола. Был вместе с ним 25 марта 1999-го. Тогда их автомобиль столкнулся с КамАЗом вблизи Борисполя Киевской области. Чорновил погиб, Понамарчук 4 недели провел в больнице.

Дмитрий Понамарчук болел 6 лет. Умер 12 марта.

"В отца были проблемы с сердцем. Перенес несколько инфарктов, а затем - инсульт. Имел стент в сердце. В последнее время чувствовал себя плохо. Говорить ему было трудно. Но перед смертью смог сказать, что любит меня", - рассказал Gazeta.ua сын Понамарчука Вячеслав.

Дмитрий Митрофанович был родом с Донецка. Окончил факультет журналистики Киевского университета им. Тараса Шевченко и курсы Всесоюзного института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. Работал корреспондентом, телемеханики в Республиканском телецентре и ведущим в государственной телерадиокомпании Украины. Был соучредителем первой в стране негосударственной радиостанции "Радио РОКС Украина" и одним из инициаторов создания агентства УНИАН.

"Отец любил свободу. Это проявлялось даже в воспитании детей. Он никогда ничего мне не запрещал. Давал свободу в действиях, не мешал развиваться. Очень любил путешествовать. Говорил, что путешествия - это самое важное в жизни. С каждой поездки привозил какой-то сувенир. Собрал коллекцию тарелок из разных стран мира", - поделился Вячеслав Понамарчук.

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Дмитрий Митрофановича похоронят на Южном кладбище в Киеве возле матери.

25 марта 1999 года лидер партии Народный Рух Укрины 61-летний Вячеслав Чорновил погиб в автокатастрофе. Трагедия произошла на 5-м километре автотрассы Борисполь-Золотоноша. Автомобиль Toyota на большой скорости врезалась в КамАЗ с прицепом, груженый пшеницей, который разворачивался посреди шоссе. Чорновил и его водитель Евгений Павлов погибли мгновенно, пресс-секретаря Дмитрия Понамарчука госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу.