Александр Ройтбурд, Роланд Франко и Унна Стаббс - кто умер на этой неделе

11 августа Украина прощалась с выдающимся художником, директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом. Художника не стало 8 августа.
Последние годы жизни Александр Ройтбурд имел проблемы со здоровьем. Умер через онкологию, не дожив до 60 лет.
Ройтбурд основал ассоциацию "Новое искусство". Руководил Центром современного искусства Джорджа Сороса в Одессе. В 2001 году уехал в США. Через два года вернулся. Возглавил галерею Марата Гельмана в Киеве. Написал около 2 тыс. картин. В 2009 году его работу "Прощай, Караваджо!" продали на лондонском аукционе Phillips de Pury & Co за $ 97 тыс.
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Ночью 11 августа умер последний внук украинского писателя Ивана Франко - Роланд Франко. Ему было 89 лет.
Роланд Франко - украинский ученый-инженер, дипломат, общественный деятель. В 1993-1996 годах по приглашению Министерства иностранных дел Украины находился на дипломатической службе, был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании.
Благодаря ходатайству Роланда в1996 году Украина бесплатно получила от Великобритании научно-исследовательскую станцию "Фарадей" (ныне станция "Академик Вернадский") в Антарктике. Первая украинская экспедиция, прибывшая на станцию 28 ноября 1995, назвала Роланда Франко "крестным отцом украинской антарктической станции".
10 августа попрощались с политиком Львом Пидлисецким. Мужчине было 44 года.
Пидлисецкий возглавлял крупные энергетические предприятия, входил в Наблюдательный Совет Укрэнерго. На выборах 2014 года вошел в Верховную Раду в составе политической партии "Объединение Самопомощь". Он возглавлял подкомитет по вопросам электроэнергетики и транспортировки энергии Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
12 августа умерла британская актриса Уна Стаббс, которая сыграла миссис Хадсон в сериале "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом в главных ролях.
Женщине было 85 лет. Последние часы провела в окружении семьи в Шотландии. До этого несколько месяцев болела.
Стаббс работала актрисой в Великобритании более 50 лет. За свою карьеру снялась в нескольких сверхпопулярных британских ситкомах, включая сериал Fawlty Towers. Прославилась и как регулярная участница телешоу.
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Александр Ройтбурд - представитель украинской новой волны и один из самых дорогих современных художников Украины. Занимался живописью, графикой, видео, инсталляцией и перформансом. Один из первых, кто публично поддержал Евромайдан и стал непосредственным его участником в Киеве и Одессе.
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