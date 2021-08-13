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пятница, 13 августа 2021 17:23

Александр Ройтбурд, Роланд Франко и Унна Стаббс - кто умер на этой неделе

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11 августа Украина прощалась с выдающимся художником, директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом. Художника не стало 8 августа.

Автор: Gazeta.ua
  8 августа ни стало художника Александра Ройтбурда. Художник хотел добиться для Одесского художественного музея статуса национального.
8 августа ни стало художника Александра Ройтбурда. Художник хотел добиться для Одесского художественного музея статуса национального.

Последние годы жизни Александр Ройтбурд имел проблемы со здоровьем. Умер через онкологию, не дожив до 60 лет.

Ройтбурд основал ассоциацию "Новое искусство". Руководил Центром современного искусства Джорджа Сороса в Одессе. В 2001 году уехал в США. Через два года вернулся. Возглавил галерею Марата Гельмана в Киеве. Написал около 2 тыс. картин. В 2009 году его работу "Прощай, Караваджо!" продали на лондонском аукционе Phillips de Pury & Co за $ 97 тыс.

Кого еще не стало на этой неделе, читайте в материале Gazeta.ua

Ночью 11 августа умер последний внук украинского писателя Ивана Франко - Роланд Франко. Ему было 89 лет.

Автор: facebook.com/frankofund
  Роланд Франко умер в ночь на 11 августа
Роланд Франко умер в ночь на 11 августа

Роланд Франко - украинский ученый-инженер, дипломат, общественный деятель. В 1993-1996 годах по приглашению Министерства иностранных дел Украины находился на дипломатической службе, был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании.

Благодаря ходатайству Роланда в1996 году Украина бесплатно получила от Великобритании научно-исследовательскую станцию ​​"Фарадей" (ныне станция "Академик Вернадский") в Антарктике. Первая украинская экспедиция, прибывшая на станцию ​​28 ноября 1995, назвала Роланда Франко "крестным отцом украинской антарктической станции".

10 августа попрощались с политиком Львом Пидлисецким. Мужчине было 44 года.

Автор: "Варіанти"
  Умер Лев Пидлисецкий - львовский предприниматель, политик, бывший депутат Верховной Рады
Умер Лев Пидлисецкий - львовский предприниматель, политик, бывший депутат Верховной Рады

Пидлисецкий возглавлял крупные энергетические предприятия, входил в Наблюдательный Совет Укрэнерго. На выборах 2014 года вошел в Верховную Раду в составе политической партии "Объединение Самопомощь". Он возглавлял подкомитет по вопросам электроэнергетики и транспортировки энергии Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

12 августа умерла британская актриса Уна Стаббс, которая сыграла миссис Хадсон в сериале "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом в главных ролях.

Автор: livelib.ru
  Уна Стаббс, которая сыграла миссис Хадсон в сериале "Шерлок", умерла после болезни
Уна Стаббс, которая сыграла миссис Хадсон в сериале "Шерлок", умерла после болезни

Женщине было 85 лет. Последние часы провела в окружении семьи в Шотландии. До этого несколько месяцев болела.

Стаббс работала актрисой в Великобритании более 50 лет. За свою карьеру снялась в нескольких сверхпопулярных британских ситкомах, включая сериал Fawlty Towers. Прославилась и как регулярная участница телешоу.

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Александр Ройтбурд - представитель украинской новой волны и один из самых дорогих современных художников Украины. Занимался живописью, графикой, видео, инсталляцией и перформансом. Один из первых, кто публично поддержал Евромайдан и стал непосредственным его участником в Киеве и Одессе.

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Дата
13
августа

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